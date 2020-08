Người con hiếu thảo

(Báo Quảng Ngãi)- Hằng ngày, trên chiếc xe đạp cũ, anh Phạm Trình (33 tuổi), ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh (Bình Sơn) rong ruổi khắp các con đường để lượm ve chai kiếm tiền nuôi mẹ. Không được nhanh nhẹn do bị thiểu năng trí tuệ, nhưng trong tâm trí anh vẫn luôn dành cho mẹ của mình những tình cảm, những điều quý giá nhất.

Anh Phạm Trình lượm ve chai kiếm tiền nuôi mẹ.

Sinh ra không biết mặt cha, từ nhỏ, anh Trình theo mẹ kiếm sống bằng việc đi lượm ve chai. Khó khăn liên tục ập đến với hai mẹ con, khi bà Phạm Thị My (mẹ anh Trình) mắc bệnh u não. Nhờ được hàng xóm giúp đỡ, đóng góp tiền chạy chữa, bà My mới qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sức khỏe bà My yếu đi rất nhiều, đi lại hết sức khó khăn. Vì thế, việc chăm sóc mẹ và mưu sinh hằng ngày một mình anh Trình lo liệu. “Mấy năm qua tôi bị bệnh nằm một chỗ, nhiều lúc muốn buông xuôi, nhưng nghĩ con vất vả, nên cố gắng vượt qua, để hai mẹ con cùng nương tựa nhau”, bà My chia sẻ.

Không được học hành, cơ thể lại yếu, nên anh Trình chỉ có thể kiếm tiền từ nghề nhặt ve chai. Nhiều người xót thương cho hoàn cảnh của anh, nên cũng thường cho lọ nhựa, ve chai đã qua sử dụng chứ không bán, để anh tích góp bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. “Hằng ngày, mình cứ đi hết đường này tới đường kia để lượm ve chai. Mỗi tháng kiếm được khoảng 1 triệu đồng. Mình rất vui vì có tiền mua sữa, mua đồ ăn cho mẹ, để mẹ có sức khỏe”, anh Trình chân thành bộc bạch.

Không ai chỉ dạy, nhưng anh Trình luôn ý thức được tình thương yêu dành cho mẹ. Sự hiếu thảo của anh Trình, khiến mọi người rất quý mến. “Hoàn cảnh của Trình hết sức khó khăn, mặc dù bị bệnh, nhưng Trình biết phấn đấu, chăm lo cho mẹ, nên người dân ở đây ai cũng thương và giúp đỡ gia đình Trình”, chị Nguyễn Thị Nhiều cho hay.

Dưới căn nhà nhỏ, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm yêu thương của hai mẹ con. Anh Trình chưa bao giờ nói với mẹ là con yêu mẹ, bởi anh không biết bộc lộ cảm xúc. Dẫu vậy, anh chỉ mong ước mẹ của mình mãi khỏe mạnh, để anh được chăm sóc người thân duy nhất của mình trên cuộc đời này.

Bài, ảnh: MỸ DUYÊN