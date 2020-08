Góp sức phòng, chống dịch Covid-19

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực để chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Xuyên suốt nhiều tháng qua, điểm may khẩu trang của Chi hội Phụ nữ thôn Phổ Trường và thôn Phổ An, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) luôn duy trì hoạt động may, phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Ở mỗi điểm may có từ 5 - 10 hội viên tình nguyện tham gia và trung bình mỗi ngày may 100 - 150 chiếc khẩu trang.

Hội viên phụ nữ thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) may khẩu trang để phát miễn phí cho người dân.

Chị Võ Thị Sáu, ở thôn Phổ trường cho hay: "Chúng tôi may từ cuối tháng 7.2020, sau khi Quảng Ngãi có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và duy trì đến hôm nay. Dù phải gác lại một số công việc của gia đình, nhưng trong lúc đại dịch, mỗi người cùng góp sức là điều nên làm".

Không chỉ tổ chức các điểm may khẩu trang, Hội LHPN xã Nghĩa An còn xây dựng mô hình “Cửa hàng 0 đồng” dành cho người nghèo, người già neo đơn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, cửa hàng có 15 quầy hàng gồm gạo, mỳ tôm, các loại gia vị, khẩu trang, nước sát khuẩn... Đến nay đã có hơn 70 hộ đến nhận hàng hóa tại cửa hàng 0 đồng với tổng giá trị trên 21 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa An Võ Thị I Va cho biết: "Gần 1 tháng qua, Hội Phụ nữ xã đã cấp phát trên 65.000 khẩu trang, trong đó có 20.000 chiếc khẩu trang vải từ các tổ may của chi hội phụ nữ xã. Ngoài phát khẩu trang miễn phí cho tất cả người dân trong xã, Hội LHPN xã còn hỗ trợ khẩu trang cho nhiều đơn vị, các khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Hội cũng tích cực vận động các nhà hảo tâm để trao các phần quà cho hộ nghèo, người khó khăn do ảnh hưởng dịch và hỗ trợ thêm lương thực, thực phẩm cho các khu cách ly".

Khi dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều khu cách ly tập trung hoạt động thì cũng là lúc cán bộ, hội viên phụ nữ xung phong, tình nguyện nấu ăn cho các khu cách ly. Ở huyện Bình Sơn, Hội LHPN huyện đã huy động cán bộ, hội viên tham gia nấu ăn cho các khu cách ly từ ngày 10.8 đến nay. Trung bình mỗi ngày, có từ 4 - 5 cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện tham gia nấu ăn. Là một trong những người đầu tiên ở xã Bình Phước đăng ký nấu ăn cho các khu cách ly ở huyện, chị Võ Thị Liễu bày tỏ: “Được góp một chút công sức vào công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh tôi thấy rất vui và ý nghĩa”.

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, từ tháng 7 đến ngày 14.8.2020, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tuyên truyền, phát hơn 55.000 tài liệu phòng, chống dịch Covid-19; cấp phát miễn phí gần 300.000 khẩu trang; gần 6.000 chai nước rửa tay sát khuẩn; 22 tấn lương thực, thực phẩm; vận động, hỗ trợ hơn 300 triệu đồng tiền mặt và gần 1.000 ngày công hỗ trợ các lực lượng chức năng phòng, chống dịch...

"Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ động, kịp thời tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người dân khu vực cách ly, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp hội tiếp tục tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các khu cách ly và hộ nghèo...", Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na cho biết.

Bài, ảnh: HIỀN THU