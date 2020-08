Các cơ sở lưu trú, điểm du lịch: Tăng cường phòng, chống dịch

(Báo Quảng Ngãi)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang phối hợp tốt với cơ quan chức năng thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch, nhằm đảm bảo an toàn cho khách và nhân viên, hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và Sở VH-TT&DL, hơn 400 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh luôn xem việc phòng, chống dịch là vấn đề ưu tiên hàng đầu hiện nay. Mỗi ngày, các khách sạn đều thực hiện nghiêm túc việc khai báo khách lưu trú hằng ngày để phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Tại Khách sạn Cẩm Thành, khách đến lưu trú những ngày qua giảm nhiều. Trong thời điểm này, đơn vị đặc biệt chú trọng vệ sinh phòng, cầu thang cũng như nút bấm thang máy, bố trí đo thân nhiệt, khẩu trang y tế cho nhân viên, du khách... theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trong số các cơ sở lưu trú, hiện có khách sạn Đức Long Gia Lai Dung Quất có khách lưu trú khá lớn, với 54 người. Đại diện khách sạn này cho biết, mỗi ngày đơn vị bố trí nhân viên đo, kiểm tra thân nhiệt của khách và phòng dịch nghiêm ngặt theo khuyến cáo của ngành y tế. Ngoài khai báo lịch trình, sức khỏe cho cơ quan chức năng, đơn vị thường xuyên khử khuẩn khuôn viên khách sạn, phòng ở để phòng dịch.

Còn tại các điểm kinh doanh khu, điểm du lịch cũng đã dừng hoạt động du lịch theo chỉ đạo tại Công văn 1090 của UBND tỉnh. Ông Tạ Ngọc Anh, quản lý tại Khu du lịch sinh thái Bãi Dừa ở xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa) cho biết: Đơn vị đã phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành hỗ trợ du khách hủy hơn 50 phòng nghỉ và dịch vụ ăn uống đặt tại khu du lịch. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên đơn vị bố trí máy đo thân nhiệt, các dụng cụ sát khuẩn, khẩu trang y tế và khử khuẩn các phòng nội trú và khuôn viên khu du lịch để phòng dịch.

Trước khi có văn bản của tỉnh chỉ đạo dừng hoạt động, Khu du lịch Suối Chí (Nghĩa Hành), Thác Trắng (Minh Long), Sa Huỳnh cũng đã chủ động tạm dừng đón khách du lịch từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian này, các đơn vị tranh thủ vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên cơ sở và trang trí lại các khu điểm du lịch, tập huấn cho nhân viên đơn vị để chuẩn bị khi tái hoạt động, phục vụ khách tốt hơn khi dịch qua đi.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Huỳnh Thị Phương Hoa cho biết: Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút SARS-CoV-2, ngành VH-TT&DL đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, điểm du lịch, nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp với các cơ sở y tế, công an quản lý lịch trình khách du lịch, kịp thời cách ly nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe của khách và người lao động tại các cơ sở kinh doanh du lịch.

