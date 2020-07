Vùng áp thấp vào Biển Đông, miền Bắc mưa lớn

Vùng áp thấp hoạt động ở Philippines đã đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh lên. Cơ quan chức năng lo ngại nguy cơ thiên tai xảy ra trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đường đi của vùng áp thấp trên Biển Đông Vùng áp thấp trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 2 ngày tới. Tác động của hình thái cực đoan này gây mưa lớn diện rộng cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đêm 29/7, một vùng áp thấp hình thành ở ngoài khơi Philippines đã vượt qua miền Trung nước này và đi vào Biển Đông. Hình thái này sẽ còn mạnh lên và gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Mưa lớn nhiều nơi

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1h sáng 30/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa 650 km về phía đông.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 15-20 km/h và tiếp tục giữ nguyên cường độ. Đêm 30/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông.

Dự báo đường đi của vùng áp thấp trên Biển Đông trong 48 giờ tới. Ảnh: NCHMF.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên Biển Đông đã có mưa dông mạnh. Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Những giờ tiếp theo, vùng áp thấp giữ nguyên hướng đi và vận tốc, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Rạng sáng 1/8, tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa 120 km. Sức gió vùng gần tâm mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Cơ quan khí tượng chưa có nhận định về việc hình thái này có thể mạnh lên thành bão.

Hiện, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Việt Bắc có mưa lớn. Trong 8 giờ qua, lượng mưa ghi nhận được tại một số nơi đã vượt mức 50 mm như: Việt Vinh (Hà Giang) 53 mm, Tu Lũm (Lai Châu) 55 mm, Mường Hum (Lào Cai) 61 mm,...

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam đi qua Bắc Bộ nên 2 ngày tới, khu vực có mưa dông với vũ lượng phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 50 mm. Các tỉnh miền núi đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Từ đêm 31/7, mưa dông phát triển mạnh hơn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cùng lúc, gió tây nam hoạt động mạnh gây ra mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ.

Với diễn biến này, trừ Trung và Nam Trung Bộ, các khu vực trên cả nước xuất hiện mưa diện rộng trong những ngày tới.

Vừa phòng chống thiên tai, vừa ứng phó dịch

Trước tình huống hình thái cực đoan xuất hiện trên Biển Đông tác động tới thời tiết đất liền, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phát đi công điện khẩn gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, yêu cầu tập trung ứng phó với mưa lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo Phó trưởng ban chỉ đạo Trần Quang Hoài, Bắc Bộ và Trung Bộ đang bước vào mùa mưa bão. Dự báo cho thấy áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông trong những ngày tới gây mưa lớn cho hầu hết khu vực trên cả nước.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ban chỉ đạo yêu cầu lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố không để xảy ra gián đoạn trong quá trình phòng, chống dịch bệnh khi xảy ra tình huống thiên tai.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ những ngày tới trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai.

Để làm được việc này, ban chỉ đạo yêu cầu địa phương theo dõi thường xuyên các bản tin, đồng thời cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết và diễn biến dịch Covid-19 qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đối với các tỉnh, thành phố đã, đang và có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh, song song với triển khai ứng phó với dịch bệnh, lãnh đạo địa phương cần chỉ đạo rà soát, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai phù hợp theo hướng phát huy tối đa phương châm "4 tại chỗ".

Địa phương cần sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả trong điều kiện sự hỗ trợ từ bên ngoài gặp nhiều hạn chế, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực cách ly do dịch bệnh và dự kiến nơi sơ tán dân do thiên tai.

Các tỉnh, thành phố khác cần rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho phù hợp với tình tình, điều kiện cụ thể tại địa phương khi có dịch bệnh xảy ra, trong đó tập trung rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung.

Lực lượng chức năng phối hợp với cơ sở y tế để chuẩn bị trang thiết bị, máy móc cần thiết để đo thân nhiệt, phân loại các đối tượng, xây dựng phương án sơ tán.

Các địa phương cũng cần sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, hóa chất chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân và xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho các khu cách ly tập trung, bệnh viện.

Theo Mỹ Hà/zingnews.vn