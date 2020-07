Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

(Báo Quảng Ngãi)- Công tác chăm sóc, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng được Công an tỉnh đặc biệt quan tâm, coi đó là trách nhiệm thiêng liêng.

Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Trịnh Thị Thường (93 tuổi), ở thôn An Ba, xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) rất phấn khởi vì cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nghĩa Hành thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc mẹ. Mẹ Thường có hai người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bản thân mẹ Thường cũng là thương binh. Sự sẻ chia về mặt tinh thần của thế hệ con cháu hôm nay đã giúp mẹ sống vui hơn.



Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (bên phải) thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Máy, ở xã Ba Tô (Ba Tơ).

Công an huyện Nghĩa Hành là một trong những đơn vị thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa. Công an huyện đã vận động trích ngày lương của cán bộ, chiến sĩ, huy động xây dựng và sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng, nhận chăm sóc, phụng dưỡng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ...

Còn tại huyện Ba Tơ, đoàn viên, thanh niên Công an huyện nhận trông nom, chăm sóc Mẹ VNAH Đinh Thị Máy (91 tuổi), ở xã Ba Tô rất chu đáo. Mẹ Máy xúc động chia sẻ: “Ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, thì Công an huyện Ba Tơ đã dành cho mẹ những yêu thương đặc biệt. Sự quan tâm này khiến mẹ vơi bớt nỗi buồn khi thiếu vắng người thân”.

Theo Trưởng Công an huyện Ba Tơ, Thượng tá Trần Ngọc Hải, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Công an huyện sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhằm tri ân các Mẹ VNAH.

Những năm qua, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương đã có những việc làm thiết thực chăm sóc Mẹ VNAH. Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà các mẹ nhân dịp lễ, Tết, công an các đơn vị, địa phương còn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cử cán bộ, hội viên đến chăm sóc và giúp đỡ các mẹ và gia đình phát triển kinh tế. Các hoạt động trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của lực lượng công an tỉnh đã góp phần tích cực củng cố hậu phương công an nhân dân, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa công an với nhân dân nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn...

Bài, ảnh: Thành Sự