Thanh lý xe vi phạm: Cần rút gọn trình tự, thủ tục

“Trung bình mỗi năm, Đội CSGT Công an TP.Quảng Ngãi lập hồ sơ, thủ tục thanh lý, bán đấu giá hai lần từ 300 - 400 xe. Có lần hồ sơ phải làm đi, làm lại rất mất thời gian. Do nhiều thủ tục nên có xe khi bán thanh lý số tiền thu được không đủ chi phí cho việc tổ chức thanh lý, bán đấu giá xe hư hỏng. Do đó, cần rút ngắn thời gian, thủ tục để đỡ tốn kém”.

Đại úy TRƯƠNG QUANG NGHĨA kiến nghị