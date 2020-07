Nhặt được của rơi, trả lại người mất

(Báo Quảng Ngãi)- Mới đây, trên đường đi bán hủ tiếu ở khu vực xã Bình Hải (Bình Sơn), chị Lê Thị Kiều, ở thôn An Hải, xã Bình Trị (Bình Sơn) nhặt được một chiếc túi bên trong có 1,5 chỉ vàng. Chị Kiều mang đến trụ sở UBND xã Bình Hải để liên hệ tìm người đánh rơi (ảnh). Sau khi ra thông báo, UBND xã Bình Hải đã tìm được chủ nhân tài sản trên và trao lại cho anh Lê Văn Bồn, ở thôn Vạn Tường, xã Bình Hải.

Trước đó, vào ngày 9.7, anh Trần Ngọc Vĩ, ở thôn An Thạch, xã Phổ An (Đức Phổ) nhặt được một chiếc ví, bên trong có 1 chứng minh nhân dân mang tên Trương Công Lên, ở xã Đức Lân (Mộ Đức) và số tiền 10 triệu đồng. Anh Vĩ đã mang chiếc ví đến Công an xã Phổ An trình báo, đề nghị liên hệ tìm người đánh rơi để trả lại.

Tin, ảnh: MỸ DUYÊN