Cập nhật diễn biến rừng: Tập trung hạn chế sai sót

(Báo Quảng Ngãi)- Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, diện tích rừng tự nhiên năm 2019 giảm khá lớn so với 2018, nhưng phần lớn là do cập nhật nhầm số liệu. UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục hạn chế này, để đảm bảo số liệu về rừng tự nhiên khi được công bố đúng thực trạng.

Hơn 1.400ha rừng tự nhiên giảm do sai sót số liệu

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình giảm diện tích rừng tự nhiên cho thấy: Diện tích rừng tự nhiên của Quảng Ngãi năm 2019 so với 2018 đã giảm hơn 1.507ha. Trong đó, rừng phòng hộ giảm hơn 807ha; rừng sản xuất hơn 498ha; rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp hơn 200ha.



Lực lượng kiểm lâm tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ rừng. Ảnh: T.NHỊ

Nguyên nhân giảm được xác định cụ thể, song số diện tích rừng giảm do phá rừng, lấn chiếm đất rừng chỉ 127,4ha, tương đương với khoảng 8,5% so với tổng diện tích rừng tự nhiên giảm. Còn lại hơn 1.400ha rừng giảm được khẳng định là do "sai sót khác" trong xác định hiện trạng rừng. Cụ thể: Rừng trồng xác định nhầm là rừng tự nhiên (hơn 396ha); rừng tự nhiên xác định nhầm là rừng trồng (gần 93ha); rừng tự nhiên xác định nhầm là đất chưa có rừng (gần 10ha); đất có cây gỗ tái sinh xác định nhầm là rừng tự nhiên (hơn 1.116ha). Điều đáng nói là, số diện tích rừng xác định nhầm lẫn này phần lớn thuộc về rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh quản lý (hơn 783ha) và rừng do UBND cấp xã quản lý (hơn 608ha).

Đối với diện tích rừng tự nhiên bị mất do phá rừng trái phép, lấn chiếm đất rừng đã được cơ quan chức năng của tỉnh làm việc cụ thể với hộ gia đình, cá nhân có hành vi để xử lý triệt để. Nhiều trường hợp đã đưa ra xét xử, tạo tính răn đe chung.

Đối với diện tích rừng bị giảm thuộc UBND cấp xã và Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh quản lý (1.383ha/1.507ha rừng giảm), theo quy định kiểm lâm địa bàn phải trực tiếp theo dõi diễn biến này. Tuy nhiên, do chủ quan, kiểm lâm địa bàn và chủ rừng đã kế thừa kết quả kiểm kê rừng của năm 2016, chưa tiếp cận thực địa, nên không phát hiện được những sai sót. Bên cạnh đó, phương pháp kỹ thuật áp dụng theo dõi diễn biến rừng còn lạc hậu, cho kết quả hạn chế, không phát hiện được sai sót. Đến năm 2019, do thực hiện giao rừng và lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng, thì kiểm lâm địa phương cùng với chủ rừng mới phát hiện, xác định lại hiện trạng rừng và thừa nhận có sai sót.

Khắc phục ngay những sai sót

Vì những sai sót trong kiểm kê hiện trạng rừng, đưa ra con số diện tích rừng tự nhiên giảm bất ngờ, cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đã buộc thôi việc 1 kiểm lâm địa bàn; cắt hợp đồng 2 nhân viên và luân chuyển công tác nhiều kiểm lâm địa bàn do không hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là các kiểm lâm địa bàn để xảy ra phá rừng; buộc thôi việc 2 nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh. Đồng thời, thẳng thắn nhìn lại kết quả công tác kiểm kê rừng vào năm 2016 theo Dự án điều tra, kiểm kê rừng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho rừng tái sinh có khoanh nuôi trồng bổ sung để làm cơ sở áp dụng các giải pháp lâm sinh phù hợp tác động thành rừng. Tổ chức kiểm tra, đo đếm đối với diện tích đất có cây gỗ tái sinh để thực hiện khoanh nuôi. Đối với diện tích rừng phá, lấn chiếm, giao lại cho chủ rừng áp dụng biện pháp như trồng, chăm sóc, khoanh nuôi để phục hồi diện tích rừng trong thời gian đến.

THANH NHỊ