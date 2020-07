Cá heo 300kg lụy bờ ở Lý Sơn

(Baoquangngai.vn)- Sáng 27.7, người dân ở An Hải, huyện đảo Lý Sơn phát hiện và tiến hành an táng một con cá heo dài 3m, ngang 0,7m, nặng 300kg bị đuối sức và lụy bờ.

Cá heo lụy bờ có màu đen được một phụ nữ xã An Hải, đảo Lý Sơn phát hiện khi đi thể dục ven bờ biển. Sau khi phát hiện, chị đã gọi chồng và một số ngư dân khác đưa cá ra biển nhưng do sức khỏe yếu, cá bơi lại vào bờ.

Do đó, hàng chục người dân địa phương đã đưa cá heo về lăng Cá Ông An Hải và đặt cá lên một chiếc bàn dài để làm lễ an táng cho cá heo.

Cá heo 300kg được người dân Lý Sơn phát hiện và an táng

Anh Đạo Cá- một người dân Lý Sơn tham gia đưa cá heo vào bờ cho biết, cá heo và cá voi (thường được gọi chung là cá ông, cá bà) thường xuyên về bờ ở đảo Lý Sơn. Nhưng đây là cá heo lớn nhất được người dân phát hiện và an táng trong những năm qua.

Cá Ông Nam Hải và cá bà là những loài cá thiêng được người dân miền biển tôn kính, thờ phụng. Việc an táng, chôn chất cá ông, cá bà được ngư dân quan niệm sẽ giúp họ được che chở, may mắn trong những chuyến ra khơi. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ- nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Cá heo, cá voi được người dân quan niệm là 'phúc thần biển'. Quan niệm thờ phụng cá ông, cá bà giúp bảo tồn được những loài cá này.

Trên đảo Lý Sơn có rất nhiều lăng cá ông. Riêng lăng cá ông Nam Hải (lăng Chánh) được phục dựng theo nguyện vọng tâm linh của người dân trên diện tích 400m2 ở nền lăng cũ đã bị hư hỏng.

Tin, ảnh: Thạch Thảo