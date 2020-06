Phát triển thương hiệu cắt tóc The Barber

(Báo Quảng Ngãi)- “Barber” là mô hình cắt tóc dành riêng cho quý ông mang phong cách cổ điển Châu Âu. Theo thời gian, nhu cầu làm đẹp của con người ngày càng tăng lên, vì thế nghề barber là công việc thu hút khá đông bạn trẻ. Tuy nhiên, để kiên trì theo đuổi và tạo dựng hướng đi từ công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo, chịu khó.

The Barber tại Quảng Ngãi là một trong những tiệm tóc nam đầu tiên hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với khát vọng phát triển thương hiệu và khẳng định vị trí của nghề hớt tóc.

Chọn nghề lập nghiệp

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê xã Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi), Nguyễn Phước Tài (1996) đã theo học công việc hớt tóc từ khá sớm. Từ quê nhà vào TP.Hồ Chí Minh, con đường theo đuổi nghề hớt tóc của chàng trai 9X không hề đơn giản. Với nhiều người thường đến với nghề hớt tóc vào lúc không có việc làm, như một sự lựa chọn cuối cùng, hiếm khi kiên trì theo nghề. Nhưng với Tài, anh đã vượt qua nhiều khó khăn, kiên nhẫn theo đuổi hướng đi của mình.

Những người thợ barber đề cao tính thẩm mỹ, sáng tạo và không ngừng học hỏi, cập nhật xu hướng mới nhất.

Sau 7 năm đằng đẵng học nghề, rồi đi làm thuê, tay nghề cứng cáp, chuyên nghiệp, trở thành một trong những “cây kéo giỏi”, Tài quyết tâm về quê lập nghiệp vì muốn ở gần gia đình và phát triển nghề hớt tóc ở quê nhà. Trước đây, những tiệm tóc như The Barber chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn. Vào giữa năm 2018, The Barber tại Quảng Ngãi ra đời từ số tiền Tài tích lũy, người thân hỗ trợ và vay mượn thêm. Khác với những cửa hiệu hớt tóc nam thông thường, The Barber chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất với những chiếc ghế gỗ bọc da mang phong cách cổ điển Châu Âu, với mong muốn khách hàng được phục vụ trong không gian sang trọng, hiện đại, chuyên nghiệp.

Khẳng định vị trí của nghề hớt tóc

Hình ảnh quen thuộc của những người thợ barber, đó là khéo léo sử dụng những chiếc tông đơ và kéo để tạo nên mẫu tóc. Với dụng cụ chuyên nghiệp của nghề hớt tóc, những người thợ barber say sưa với công việc của mình. Không chỉ đơn giản hớt tóc, nghề barber đòi hỏi người thợ phải nắm vững những kỹ thuật cơ bản và không ngừng học hỏi, sáng tạo, đề cao tính thẩm mỹ để tạo nên những mẫu tóc tinh tế được khách hàng ưa chuộng. Bên cạnh những kiểu tóc cổ điển, The Barber còn thường xuyên cập nhật những kiểu tóc hiện đại để làm đẹp một phần “góc con người”.

"Một yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng là kỹ năng giao tiếp, trao đổi giữa đồng nghiệp, khách hàng với nhau. The Barber luôn hướng đến xây dựng đội ngũ đoàn kết, chuyên nghiệp trong công việc và thái độ, cách ứng xử, giao tiếp, từ đó tạo được uy tín với khách hàng. Tôi đã nỗ lực hết mình để xây dựng thương hiệu, khẳng định được tay nghề, đồng thời tạo việc làm cho người khác”, Phước Tài chia sẻ.

Là một trong những khách hàng của The Barber, anh Trần Việt Hùng ở TP.Quảng Ngãi cho hay: Khi gặp Tài, tôi nhận thấy người thợ hớt tóc này còn trẻ tuổi, nhưng rất chịu khó trong nghề, đặc biệt yêu thích và quyết tâm phát triển nghề barber.

Đến nay, chàng trai trẻ này đã sở hữu ba tiệm hớt tóc The Barber tại TP.Quảng Ngãi và Bình Sơn, với 25 thợ tóc. Nằm tại những vị trí thuận lợi, nơi có nhiều người qua lại như các ngã tư đường Quang Trung - Phan Đình Phùng, Lê Lợi - Võ Thị Sáu, gần trường học, The Barber nhanh chóng được nhiều người biết đến.

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, phát triển hệ thống, The Barber còn tổ chức những chuyến hớt tóc miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội (TP.Quảng Ngãi), Trung tâm Võ Hồng Sơn (Nghĩa Hành). Ngoài ra, hằng tuần từ thứ 2 đến thứ 5, The Barber còn hớt tóc cho người lớn tuổi từ 60 tuổi trở lên chỉ tính phí 5 nghìn đồng.

Bài ảnh: HUỲNH THẢO