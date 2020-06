Khẩn trương chi gói hỗ trợ cho người dân vùng sâu, vùng xa

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với các địa phương, 5 huyện miền núi trong tỉnh đang khẩn trương hoàn tất công tác chi gói hỗ trợ của Chính phủ cho đồng bào nghèo và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Địa bàn cách trở, dân cư sống rải rác, một số địa phương vừa sáp nhập huyện, xã... là những khó khăn khiến công tác chi hỗ trợ cho người dân miền núi ở một số nơi còn chậm.

Khẩn trương thực hiện

Tính đến thời điểm này, trong số các huyện miền núi, thì Sơn Tây là huyện sớm hoàn thành công tác chi gói hỗ trợ của Chính phủ cho người dân. Để đạt kết quả này, cả hệ thống chính trị của huyện đã vào cuộc, từ hướng dẫn người dân kê khai, rà soát danh sách và triển khai chi hỗ trợ đồng loạt tại 9 xã.

Huyện Sơn Tây có 10.724 người thuộc 4 nhóm đối tượng gồm: Hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 9 tỷ đồng. Trong đó, hai đối tượng hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 9.500 người.

Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Trà Bồng rà soát hồ sơ các đối tượng để tránh trùng lắp, kịp thời chi trả hỗ trợ trong đầu tháng 6 này.

Chủ tịch UBND xã Sơn Mùa Hà Phải cho biết: “Sau khi có văn bản của huyện, xã đã giao nhiệm vụ và phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách tập trung rà soát, phân loại kỹ các trường hợp để tránh trùng lắp, chồng chéo đối tượng. Có thời điểm cán bộ xã, thôn làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần và ban đêm để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra trục lợi chính sách. Đến nay, xã đã cấp phát tiền xong cho 4 nhóm đối tượng.

Theo Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Sơn Tây Nguyễn Văn Biên, trong quá trình chi gói hỗ trợ, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng cấp, để giám sát, thực hiện chi đúng đối tượng, đúng quy định. UBND các xã bố trí lực lượng công an đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình tiếp nhận và trao tiền hỗ trợ cho người dân.

Ngoài huyện Sơn Tây, hiện các huyện miền núi còn lại đang khẩn trương hoàn thành việc chi tiền hỗ trợ cho người dân. Các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà đã chi trả hơn 50% số người được hỗ trợ. Riêng huyện Trà Bồng, việc thực hiện còn khá chậm. Đến đầu tháng 6, Trà Bồng mới hoàn tất việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và đối tượng chính sách, với tổng cộng hơn 36.000 người, kinh phí hỗ trợ hơn 29 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện Trà Bồng đang rà soát nhóm đối tượng là người bị chấm dứt hợp đồng lao động và người bị mất việc do dịch bệnh gây ra. Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Trà Bồng Bùi Dương Khôi cho hay: Hiện kinh phí chi trả cho đối tượng người có công và bảo trợ xã hội đã về địa phương. Trà Bồng sẽ tiến hành chi hỗ trợ xong trong tháng 6 này.

Còn nhiều khó khăn

Thời gian qua, bên cạnh sự nỗ lực của nhiều địa phương miền núi, công tác rà soát, lập danh sách đối tượng triển khai ở một số nơi vẫn còn chậm.

Theo ông Bùi Dương Khôi, sở dĩ Trà Bồng chậm chi trả gói hỗ trợ vì khâu rà soát ở các xã, thôn thực hiện chậm. Nguyên nhân là nhiều thôn, xã vừa sáp nhập, cán bộ cũng như chuyên môn chưa có sự phân công và phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện. Năng lực cán bộ xã, thị trấn phụ trách còn hạn chế nên dữ liệu tổng hợp chưa chuẩn xác. Do đó, đơn vị đã cử cán bộ xuống tất cả các xã trực tiếp hướng dẫn để thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Hiện các địa phương cũng gặp khó trong việc lập danh sách, thẩm định hồ sơ cho các nhóm đối tượng lao động tự do, đối tượng không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, kinh doanh dưới 100 triệu đồng... nên số đối tượng được đăng ký hồ sơ, rà soát rất ít.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nguyễn Tấn Đối, Sở đã cử các đoàn về các huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra, giám sát công tác rà soát đối tượng, cũng như việc chi hỗ trợ tại các địa phương nhằm đảm bảo kịp thời, tránh trục lợi chính sách hay bỏ sót đối tượng. Riêng các huyện miền núi, qua kiểm tra, làm việc trực tiếp với lãnh đạo địa phương, Sở LĐ-TB&XH đã hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời chỉ đạo các huyện phải hoàn thành chi tiền hỗ trợ trước ngày 15.6.

Bài, ảnh: KIM NGÂN