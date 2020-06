Chung sức xây dựng quê hương

(Báo Quảng Ngãi)- Với mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) đã chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách mang lại hiệu quả thiết thực.

Kinh tế gia đình chẳng phải khá giả, thế nhưng khi Nhà nước hỗ trợ xi măng làm con đường vào xóm, lão nông Lê Sang ở xóm 1, thôn Bình Thọ, xã Tịnh Sơn đã tiên phong ủng hộ trên 50 triệu đồng để làm đường bê tông.

Ông Sang chia sẻ: “Nghĩ đến việc có con đường bê tông sạch sẽ, rộng rãi để đi lại thuận lợi, nên vợ chồng tôi bán một con bò và đàn heo để có tiền ủng hộ làm đường”. Nhờ sự tiên phong, nghĩ về lợi ích chung của ông Sang mà người dân ở xóm 1 có con đường bê tông rộng rãi. Từ con đường nhỏ, lối đi chỉ rộng hơn 1m, nay được mở rộng lên 2,5m.

Lão nông Lê Sang (bên trái) tiên phong ủng hộ làm đường bê tông nông thôn.

Mới đây, ở thôn Đông, lão nông Lê Nhỏ cũng đóng góp hơn 150 triệu đồng để làm đường bê tông vào khu dân cư. Ông Nhỏ năm nay đã ngoài 70 tuổi, vì lợi ích của cộng đồng ông sẵn sàng bỏ số tiền dành dụm cả đời để làm đường cho người dân đi. "Con đường này nắng bụi mưa bùn, ai cũng muốn làm đường đi lại cho thuận tiện, thế nhưng đời sống nhiều hộ dân còn khó khăn. Gia đình tôi không giàu có, nhưng sau bao nhiêu năm vất vả, cực khổ cũng đã qua, các con giờ cũng đã trưởng thành, nên vợ chồng tôi muốn góp sức để xây dựng quê hương", ông Nhỏ bộc bạch.

Không chỉ riêng ông Nhỏ, ông Sang, mà trong những năm qua, ở xã Tịnh Sơn có rất nhiều tấm lòng vàng đóng góp xây dựng nông thôn mới. Dù thu nhập của họ không cao, người là nông dân, người là cán bộ về hưu... nhưng đều sẵn lòng đóng góp công sức, tiền của để xây dựng quê hương.

Nhờ sự đồng lòng, chung sức của nhân dân mà hiện nay 100% tuyến đường ở xã Tịnh Sơn đều được bê tông. Nhiều công trình, thiết chế văn hóa được xây dựng từ tiền đóng góp của nhân dân như: Trường Mầm non thôn Diên Niên, với số tiền 3,3 tỷ đồng, Nhà văn hóa thôn An Thọ 1,4 tỷ đồng, Trường Tiểu học Tịnh Sơn 3,5 tỷ đồng, làm đường từ ngõ ông Kim đi Cầu Đá, thôn An Thọ với số tiền trên 600 triệu đồng... Trong 5 năm qua, người dân toàn xã đã hiến hơn 12.500m2 đất, đóng góp hơn 7 tỷ đồng và 3.400 ngày công để làm 21km đường giao thông nông thôn; xây dựng 6 cổng chào, 8 nhà sinh hoạt khu dân cư và xây dựng công trình điện thắp sáng trên 48km đường quê.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Sơn Nguyễn Văn Công cho biết: Kế thừa truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương của vùng đất anh hùng Tịnh Sơn, những năm qua, nhân dân ở địa phương và con em xa quê đã tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ đó, diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc.

Bài, ảnh: H.THU