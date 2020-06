Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ do chập điện

(Báo Quảng Ngãi)- Nắng nóng gay gắt kéo dài đang diễn ra trên địa bàn Quảng Ngãi khiến nguy cơ cháy, nổ do chập điện ở mức cao. Do đó, ngành điện đang tăng cường các biện pháp nhằm phòng ngừa sự cố cháy, nổ.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra khoảng 20 vụ cháy, nổ; trong đó, có nhiều vụ cháy do sự cố về hệ thống thiết bị điện. So với cùng kỳ các năm trước, con số này tăng cao hơn nhiều lần.

Người dân tìm hiểu về cách phòng ngừa cháy, nổ do chập điện thông qua tờ rơi do ngành điện cung cấp.

Hiện tại, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra toàn diện những điểm có nguy cơ cháy, nổ cao, tăng cường hướng dẫn người dân cách phòng ngừa, bảo vệ tài sản, tính mạng. Qua kiểm tra, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, chợ truyền thống... luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ; trong đó có nguyên nhân từ việc bảo quản, cũng như sử dụng các thiết bị điện không đảm bảo an toàn. Các sơ suất dễ dẫn tới chập điện gây cháy mà lực lượng chức năng ghi nhận trong thời gian qua chủ yếu là do việc bắt điện không đúng kỹ thuật, không được kiểm tra thường xuyên...

Một số chủ cơ sở sản xuất đã chủ động các biện pháp phòng ngừa chập điện, gây cháy nổ. Theo ngành điện, đó là cách làm hiệu quả nhất để hạn chế tối đa những rủi ro. Ông Nguyễn Hùng, ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) cho biết: "Cứ cuối giờ chiều là tôi kiểm tra các thiết bị điện và tắt cầu dao điện. Nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường, thì báo ngay cho ngành điện. Làm vậy tôi thấy an tâm hơn".

Theo lãnh đạo ngành điện, chợ truyền thống là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy do chập điện. Sau nhiều vụ cháy tại các chợ, các tiểu thương cũng bắt đầu tự tìm hiểu, nắm kiến thức cơ bản về điện để phòng ngừa. Theo tiểu thương Nguyễn Thị Điều, hiện kinh doanh tại chợ Quảng Ngãi, thì để phòng ngừa cháy, nổ, hệ thống điện ở gian hàng đã gắn aptomat, khi xảy ra sự cố, aptomat sẽ ngắt điện ngay. Ngoài ra, toàn bộ dây điện đã được thay mới.

Để phòng ngừa cháy, nổ do chập điện, ngành điện khuyến cáo tất cả các thiết bị bảo vệ như cầu dao, cầu chì phải sử dụng dây chì phù hợp với công suất sử dụng tối đa trong nhà, tuyệt đối không được dùng dây đồng, giấy bạc; lựa chọn và thay thế aptomat có dòng điện định mức phù hợp với dòng điện sử dụng lớn nhất. Khi lắp đặt thêm các thiết bị mới cần kiểm tra lại tiết diện của dây dẫn, tránh trường hợp tiết diện không đảm bảo sử dụng chung cho nhiều thiết bị có công suất lớn gây quá tải, phát nhiệt gây sự cố cháy, nổ...

"Ngành điện khuyến cáo người dân cần hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng một lúc và các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra dây dẫn, ổ cắm điện đảm bảo an toàn để hạn chế nguy cơ phát nhiệt do quá tải gây sự cố cháy nổ; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Ðặc biệt, khu vực cơ quan, khu tập thể, các chợ... phải đảm bảo an toàn điện để phòng tránh cháy, nổ; thực hiện giải pháp lắp đặt thiết bị điện khoa học, hợp lý, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, nên sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, hạn chế thấp nhất việc xảy ra cháy, nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao", Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Phan Vũ Đông Quân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: THANH NHỊ