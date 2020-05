Vì tương lai trẻ em khó khăn ở Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Trong suốt hơn 17 năm đồng hành cùng tỉnh Quảng Ngãi, những hoạt động của tổ chức Children of Vietnam đã từng bước giúp trẻ em ở những nơi khó khăn, từng bước có một tương lai tốt đẹp hơn.

Đại dịch Covid- 19 dần đi qua, cùng với nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh, các em học sinh và thầy cô ở Trường mầm non Sơn Tân (huyện Sơn Tây) đã trở lại trường học trong niềm vui phấn khởi.

Vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra, các thầy cô, các em học sinh ở đây háo hức “niềm vui nối tiếp niềm vui” khi Dự án xây dựng Nhà lớp học, với 2 phòng học khang trang do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp cùng tổ chức Children of Vietnam tài trợ đã khánh thành và đưa vào sử dụng.

Hai phòng học này áp dụng theo thiết kế mẫu do UBND tỉnh ban hành. Công trình có tổng diện tích 224,78m2, có phòng vệ sinh, kho phòng giáo viên...

Dự án xây dựng Nhà lớp học, với 2 phòng học khang trang do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp cùng tổ chức Children of Vietnam tài trợ đã khánh thành và đưa vào sử dụng.



Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Tân Nguyễn Thị Hồng Nguyên, cho biết: “Trường hiện là trường mầm non duy nhất ở huyện đạt chuẩn quốc gia. Là một ngôi trường có nhiều thuận lợi hơn so với các trường học khác trong huyện thế nhưng việc dạy và học ở miền núi vẫn còn rất nhiều khó khăn. Công trình này đưa vào sử dụng đã giúp nhà trường giải được bài toán khó, quyết tâm nỗ lực giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia”.

Hơn thế nữa, khi công trình đưa vào sử dụng, 74 em học sinh ở các điểm trường lẻ xa xôi đã được đến điểm trường chính để học tập và hưởng đẩy đủ các cơ sở vật chất cần thiết. Việc dạy học của giáo viên thuận lợi hơn.

Tổng kinh phí xây dựng 2 lớp học cho trường là hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó kinh phí xây dựng phòng học hơn 1,3 tỷ đồng, đầu tư trang thiết bị phòng học 100 triệu đồng. Ngoài ra, trường còn được nhận hệ thống thiết bị lọc nước qui mô với khoảng 50 triệu đồng.

Trong phần tổng kinh phí này, tổ chức Children of Vietnam tài trợ 850 triệu đồng, còn lại là phần ngân sách đối ứng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Võ Thìn, cho biết: “Huyện đã chỉ đạo trường sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo nhu cầu cho 183 học sinh, 24 cán bộ, giáo viên của nhà trường”.

Gần 2 thập niên đồng hành

Children of Vietnam là một tổ chức từ thiện phi chính phủ của Mỹ, được thành lập với cam kết sẽ chu cấp cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn các điều kiện thiết yếu thông qua việc cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ, chăm sóc y tế cơ bản, xây dựng trường lớp đảm bảo an toàn và chất lượng, cũng như các điều kiện để tiếp cận giáo dục.

Mục đích lâu dài mong muốn các em rồi sẽ thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói, vượt qua giới hạn của sự thiếu may mắn, hiện thực hóa những giấc mơ của mình.

Các em học sinh ở những điểm trưởng lẻ đã được tạo điều kiện học tập trong lớp học khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất từ sự tài trợ của tổ chức Children of Vietnam.



Ở Quảng Ngãi, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, tổ chức này đã đồng hành cùng tỉnh trong suốt hơn 17 năm qua. Ban đầu, nguồn kinh phí tập trung hỗ trợ cho trẻ em dị tật tim bẩm sinh và dị tật vận động, làm nhà tình thương cho trẻ em nghèo mắc bệnh bẩm sinh. Sau này, tổ chức tiếp tục tài trợ kinh phí để xây dựng trường lớp ở cấp bậc mầm non, trao học bổng cho học sinh. Từ năm 2015 đến nay, chương trình đẩy mạnh hỗ trợ cho công tác phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em 6 huyện miền núi.

Mỗi năm, tổ chức này hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi khoảng trên dưới 8 tỷ đồng. Trong năm 2020, dự kiến hỗ trợ khoảng 14 tỷ đồng và đến thời điểm này đã giải ngân được khoảng 6 tỷ đồng.

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bùi Đức Thọ cho biết, trong suốt khoảng thời gian đồng hành, các hoạt động của tổ chức Children of Vietnam đã và đang phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến các địa phương, đơn vị, các đối tượng trẻ em được hưởng lợi.

“Đặc biệt, đối với chương trình hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em miền núi được các cấp chính quyền ở Quảng Ngãi đánh giá rất cao, tốt nhất, hiệu quả nhất trong số các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng đang triển khai trên địa bàn tỉnh...”, ông Thọ đánh giá.

