Niềm vui bên sạp báo

(Báo Quảng Ngãi)- Trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, Internet, điện thoại thông minh “phủ sóng” khắp nơi. Thế nhưng, những sạp báo cũ trên đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Quang Trung (TP. Quảng Ngãi) vẫn "trụ vững" với nhịp sống nơi phố thị.

Thân quen với báo giấy

Như thường lệ, mỗi sáng ông Nguyễn Thanh Hòa, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) lại ghé sạp báo của bà Đặng Thị Hải An nằm trên đường Trần Hưng Đạo tìm tờ báo mình yêu thích để xem tin tức. Ông Hòa bảo: Sạp báo của bà An đã gắn bó với ông gần chục năm nay. Mỗi khi ghé sạp báo, ông gọi thêm ly cà phê rồi ngồi lặng lẽ, trầm ngâm một góc bàn lật từng trang đọc tất cả những thông tin thời sự, cũng như các bài viết được đăng trên mặt báo.

Ông Hòa cho biết: “Con cháu có mua cho tôi cái điện thoại thông minh để đọc báo mạng, nhưng tôi thấy không quen, vẫn thích cầm tờ báo giấy. Lâu dần, cái mùi giấy, mùi mực của nó như khiến mình không thể xa rời tờ báo giấy được”.

Bà An (bên trái) đã duy trì quày bán báo hơn 20 năm qua.

Khác với ông Hòa, hằng ngày, trước khi đến cơ quan, anh Tạ Văn An, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) vẫn hay ghé sạp báo của chị Mai Thị Huệ trên đường Phan Đình Phùng để mua tờ báo Tuổi Trẻ. Với anh An, mỗi lần đọc báo giấy đều mang lại cho anh cảm giác thong thả, dễ chịu, nên anh duy trì thói quen này gần 10 năm nay. Anh An chia sẻ: Cầm tờ báo in có nhiều kỷ niệm, ký ức cứ ùa về, khó tả lắm! Ngày nay, báo mạng đọc thuận tiện, nhưng với mình, tờ báo in vẫn chiếm cảm tình trên hết và việc mua một tờ báo giấy là thói quen hằng ngày vào mỗi buổi sáng.

Giữ lại sạp báo

Sạp báo giấy nằm trên đường Trần Hưng Đạo là cả một “gia tài” mà bà Đặng Thị Hải An tâm huyết gìn giữ. Năm nay, bà An vừa tròn 70 tuổi, nhưng bà đã gắn bó với nghề bán báo gần 20 năm; cũng chính vì thế bà An hiểu hơn ai hết về những đổi thay của báo giấy. Hơn chục năm trước, khi Internet chưa phát triển rầm rộ như bây giờ, người ta tìm thông tin thời sự chủ yếu qua những tờ báo.

“Cứ mỗi sáng, vài ba khách hàng đến mua vài tờ báo, hễ có thông tin thời sự, họ vội đọc to lên cho mình nghe. Những người xung quanh cũng tụm năm, tụm bảy lại nghe thông tin, rồi cùng “bình luận”. Thế là cả ngày hôm đó mình chẳng cần đọc báo vẫn biết chính xác các thông tinh kinh tế- xã hội, chính trị nổi bật, vậy mà vui! Bây giờ, người đọc báo giấy chủ yếu là cán bộ hưu trí, những người lớn tuổi, bởi họ có nhiều thời gian và hơn hết đó là cách để họ thư giãn”, bà An bày tỏ.

Bà Mai Thị Huệ, "chủ" sạp báo nằm ngay cạnh ngã tư Phan Đình Phùng - Hùng Vương, chia sẻ: “Tuy bây giờ, khách hàng không còn đông phải chờ “xếp hàng” để mua báo như ngày trước, nhưng vẫn còn nhiều khách quen thường xuyên ghé lại. Để giữ lại sạp báo, ngày nào tôi cũng đặt mua các tờ như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, báo Quảng Ngãi, Công an nhân dân... để bạn đọc đến mua. Ngoài ra, tôi kết hợp thêm bán vé số, các mặt hàng tự làm để thu hút khách...”.

Giờ ở TP.Quảng Ngãi, các sạp báo giấy chỉ còn “đếm trên đầu ngón tay” và những chủ quày báo này đều là những bậc lão niên gắn bó lâu năm với công việc này. Họ yêu và giữ lại nghề bán báo, bởi nó tạo niềm vui đơn giản qua từng ngày. “Giờ con cháu tôi đã vào TP.Hồ Chí Minh làm ăn, sinh sống và muốn tôi vào ở với chúng, nhưng tôi vẫn muốn gắn bó với nghề này, vì mỗi ngày tôi đều được tiếp xúc với nhiều người, nghe họ cập nhật thông tin mới qua từng tờ báo. Quan trọng hơn, mình là nơi cung cấp báo cho hai điểm bán lẻ, tạo công ăn việc làm cho thêm 10 người bán báo dạo, vì thế mà tôi vẫn muốn gắn bó với nghề. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc ở cái tuổi “xế chiều”!”, bà An bộc bạch.

Bài, ảnh: HOÀI BIỆT