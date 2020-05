Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Gỡ khó cho doanh nghiệp

(Báo Quảng Ngãi)- Sau khi triển khai Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay, rất nhiều doanh nghiệp (DN) gửi công văn xin hỗ trợ làm thủ tục được tạm hoãn. Tuy nhiên, vì vướng thủ tục, nên BHXH tỉnh đang hướng dẫn để DN sớm được thụ hưởng.

Còn nhiều vướng mắc

Trên cơ sở chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã có hàng loạt văn bản hướng dẫn các DN làm thủ tục để được thụ hưởng chính sách theo Chỉ thị 11 của Chính phủ, về hỗ trợ DN tạm dừng đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tạm dừng đóng vào quỹ tử tuất và hưu trí nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó vì ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đến nay, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 30 văn bản đề nghị được hỗ trợ các loại chính sách như: Hỗ trợ tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí và tử tuất, hỗ trợ giảm nợ thuế, khoanh nợ thuế... Tuy nhiên, hiện chỉ có một hồ sơ được Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính thẩm định cần được hỗ trợ tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Số còn lại thủ tục chưa đảm bảo, chưa hợp lệ. Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trịnh Quang Nghĩa cho hay: Chỉ thị 11 của Chính phủ chỉ hỗ trợ DN bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tạm dừng đóng bảo hiểm dài hạn là tử tuất và hưu trí. Còn các loại bảo hiểm ngắn hạn phải đóng bình thường.

Trong số DN làm thủ tục hỗ trợ có một số gặp khó thật sự, nhưng chưa nắm được thủ tục hồ sơ, nên chưa đủ điều kiện để tổng hợp gửi danh sách xét hỗ trợ. Cũng có DN trước đây đã từng nợ đóng bảo hiểm, nay lợi dụng chính sách để tiếp tục chây ì. Vì vậy, đối tượng được xét hỗ trợ cần phải kiểm tra kỹ để tránh trường hợp nợ chồng nợ.

“Chỉ thị 11 là hỗ trợ DN gặp khó tạm hoãn đóng quỹ tử tuất và hưu trí, chứ không phải hỗ trợ tiền để đóng thay. Vì vậy, các DN nếu “chèo chống” qua đại dịch Covid-19 được, thì nên tiếp tục đóng để tránh nợ chồng nợ sau này”, ông Nghĩa khuyến cáo.

Hướng dẫn thủ tục cụ thể

Mặc dù Chỉ thị 11 đã được triển khai hơn 2 tháng qua, nhưng nhiều DN vẫn chưa nắm bắt các quy định thủ tục dẫn đến nhiều trường hợp chưa được xét hỗ trợ. Ngày 4.5, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục có văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và BHXH Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nhằm hỗ trợ DN, người lao động gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Theo đó, có hai trường hợp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, gồm: DN tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ một tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế, hoặc thực hiện chính sách của nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế, hoặc thực hiện cam kết quốc tế. Trường hợp thứ hai được quy định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là DN gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Còn người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong ba điều kiện là: Không bố trí được việc làm cho người lao động; trong đó, số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên. Trường hợp này, thời gian tạm dừng tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị, nhưng không quá 12 tháng. Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra, không kể giá trị tài sản là đất. Thời gian tạm dừng tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị...

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do cơ quan BHXH xem xét, quyết định căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ người sử dụng lao động. Khi hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, Điều 122 Luật BHXH. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

