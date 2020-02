Ngư dân Đức Minh làm lễ an táng cho cá voi

(Baoquangngai.vn)- Ngư dân xã Đức Minh (Mộ Đức) vừa tổ chức an táng cho cá voi lụy vào bờ theo tập tục tín ngưỡng dân gian lưu truyền của người dân miền biển.

Hãy nhấn vào đường link bên dưới để tải ứng dụng Báo Quảng Ngãi trên Google Play và App Store.

Trưa 18.2, ông Võ Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho biết, bà con ngư dân địa phương vừa tổ chức an táng cho cá voi vào sáng nay. Do cá voi quá nặng, người dân phải huy động xe cẩu mới có thể đưa được cá lên bờ và dùng xe tải đưa đến khu vực lăng thờ cá Ông, cá Bà ở thôn Đạm Thủy Nam để làm nghi lễ an táng theo tập tục vùng biển.

Trước đó, vào sáng 17.2, ngư dân phát hiện cá voi (ngư dân gọi là cá Ông, cá Bà) dài khoảng 3m, nặng hơn 500kg trôi dạt và lụy vào bờ biển xã Đức Minh với một số vết trầy xướt ở phần đuôi.

Thấy cá còn thở nên bà con ngư dân đã tập hợp, “tiếp sức” giúp cá voi ra lại biển khơi. Sau nhiều giờ “tiếp sức” đưa cá voi trở lại biển bất thành, sức khỏe cá voi yếu dần, ngư dân địa phương đã huy động người dân đưa cá vào bờ để tổ chức an táng.

Ngư dân tổ chức nghi lễ an táng cho cá voi

Theo tín ngưỡng của ngư dân miền biển, cá voi được ví là thần Nam Hải và là một người bạn đồng hành với ngư dân khi đánh bắt trên biển. Khi cá voi chết, trôi dạt lụy vào làng chài là điều rất may mắn, phù hộ ngư dân làm ăn, đánh bắt được nhiều hải sản. Vì vậy, lễ an táng cá voi được ngư dân xã Đức Minh tổ chức rất trang trọng và chu đáo, đúng theo nghi lễ, tập tục truyền thống của địa phương.

H.P