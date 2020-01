Mang Tết đến với mọi nhà

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với sự chộn rộn của mùa xuân đang về, công tác chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng khó khăn đang được toàn xã hội tích cực chung tay.

Nhiều chương trình ý nghĩa

Có mặt tại buổi tặng quà Tết cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Dương (Bình Sơn), chúng tôi cảm nhận được niềm vui của người dân nơi đây. Cầm trên tay món quà đầy ý nghĩa do Báo Công an nhân dân, Công an tỉnh, Công ty bia Carlsberg Việt Nam trao tặng, bà Nguyễn Thị Thành (83 tuổi) xúc động: “Bà rất vui, Tết này thật ấm áp. Bà nay đã cao tuổi, sức yếu lại sống một mình nên cuộc sống có nhiều khó khăn".

Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt trao học bổng và quà Tết cho trẻ em khuyết tật.

Ông Nguyễn Văn Hoa, người cũng nhận quà như bà Thành, không giấu được niềm vui: "Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông, cuộc sống còn khó khăn. Vì vậy, khi có đoàn công tác về tặng quà Tết, không chỉ gia đình tôi mà tất cả hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đều rất cảm động. Món quà tuy không lớn, nhưng là nguồn động viên tinh thần giúp các gia đình vươn lên trong cuộc sống". Dịp này, đoàn từ thiện đã trao 300 suất quà Tết, với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các hộ nghèo.

Một buổi sáng tháng Chạp, khoảng sân của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Nghĩa Hành) nhộn nhịp bởi tiếng nói cười của trẻ em khuyết tật cùng các thành viên của Đoàn Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.Hồ Chí Minh. Đoàn đã trao 110 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và tặng quà Tết cho các em tại trung tâm. Quỹ phát triển ĐHQG TP.Hồ Chí Minh tài trợ các hoạt động của trung tâm với số tiền 50 triệu đồng. Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt chia sẻ: "Dù những phần học bổng, món quà còn nhỏ bé, nhưng hy vọng sẽ mang lại một mùa xuân vui tươi cho trẻ em khuyết tật nơi đây".

Tại vùng cao Sơn Hà, Đoàn bác sĩ đến từ Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội tổ chức tặng quà, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân. “Được tặng quà Tết, rồi còn được các bác sĩ khám bệnh, cho thuốc uống, tôi có thể vui Tết được rồi”, ông Đinh Văn Rua, ở xã Sơn Thành vui mừng bày tỏ.

Để ai cũng có Tết

Ngay từ giữa tháng 10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã triển khai các kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Trong dịp Tết này, Hội vận động 33.000 suất quà (trị giá từ 400 - 500 nghìn đồng/suất) tặng cho hộ nghèo, cận nghèo, NNCĐDC trong toàn tỉnh, với mong muốn ai cũng đều có Tết.

Khệ nệ phần quà Tết trên tay, bà Nguyễn Thị Nghĩa (67 tuổi), ở huyện Tư Nghĩa cho biết: “Tôi vừa có quà, có tiền về lo Tết, tôi mừng lắm”. Cùng với bà Nghĩa, gần 3.000 người nghèo trên địa bàn huyện Tư Nghĩa đã nhận được phần quà Tết trị giá 400 nghìn đồng được hội CTĐ các cấp vận động hỗ trợ.

Những phần quà dù không nhiều, nhưng đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, NNCĐDC, giúp các gia đình có một cái Tết đầm ấm, an vui.

