(Báo Quảng Ngãi)- Kỳ nghỉ tết Nguyên đán là dịp để mọi người nghỉ ngơi, nhà nhà quây quần bên nhau sau một năm làm việc. Đây lại là cao điểm trong năm, với khối lượng công việc tăng nhiều lần so với ngày thường.

Đặt an toàn hành khách lên hàng đầu

Từ giữa tháng Chạp, tần suất của những chuyến tàu ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Tại ga Quảng Ngãi, tất cả các bộ phận như Tổ chạy tàu, Trung tâm kinh doanh vận tải và dịch vụ tổng hợp, Trạm đầu máy... đều phải lên ban để phục vụ ngày Tết.

Trực ban chạy tàu là một trong những bộ phận làm việc xuyên Tết với khối lượng công việc tăng lên khá nhiều.

So với ngày thường, ga Quảng Ngãi đón và tiễn 12 chuyến tàu, thì từ ngày 18 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng, mỗi ngày nhà ga đón tiễn đến 40 chuyến tàu. “Tại nhà ga, các bộ phận như một móc xích liên kết với nhau, để các chuyến tàu hoạt động liên tục. Ngành đường sắt không có ngày lễ, Tết, vẫn phải làm việc xuyên suốt, trong đó có những nhiệm vụ phải có người trực liên tục 24/24 giờ. Trong dịp Tết, lượng hành khách, hàng hóa tăng lên gấp nhiều lần, nên công tác đảm bảo an toàn hành khách, tài sản, an ninh, phòng chống cháy nổ càng được chú trọng hơn”, Trưởng ga Quảng Ngãi Bùi Văn Cương cho biết.

Như đối với bộ phận Trực ban chạy tàu đảm nhận các công việc đón tàu vào đường ray, lập tàu, móc toa xe... những ngày Tết trách nhiệm càng nặng nề hơn. Còn với bộ phận gác chắn đường ngang phải thường xuyên túc trực, để đảm bảo những chuyến tàu thông suốt và người dân đi lại an toàn.

“Tất cả đều phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình và đề cao tinh thần trách nhiệm thực hiện công việc, nhất là trong những ngày Tết. Ngoài trách nhiệm của bản thân mỗi người, lãnh đạo Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình (phụ trách các nhà ga từ Đà Nẵng cho đến Bình Định), luôn động viên mọi người giữ gìn sức khỏe túc trực trong những ngày Tết”, Trực ban chạy tàu Phạm Vũ Thẩm, chia sẻ.

Vì những tuyến đường sạch đẹp

Vệ sinh môi trường đô thị cũng là một trong những công việc phải làm xuyên Tết, với khối lượng công việc tăng lên gấp bội. Theo kế hoạch, từ ngày 26 - 29 tháng Chạp, Xí nghiệp Môi trường (Công ty CP Môi trường Đô thị) tăng tần suất thu gom lên hai ca/ngày. Thời gian thu gom bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng cho đến khi thu gom hết rác.

Còn công nhân vệ sinh đường phố vẫn làm việc để đảm bảo các tuyến đường luôn sạch sẽ. Riêng ngày 30 tháng Chạp, xí nghiệp tăng tần suất thu gom thủ công trong các hẻm phố lên 3 ca/ngày, bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng. Tương tự như vậy, tần suất thu gom rác từ thùng rác hai bên đường bằng xe ép cũng tăng lên 3 ca/ngày.

“Vào ngày 30 tháng Chạp, công nhân vệ sinh chợ hoa và khu vực xung quanh chợ hoa, quảng trường và khu vực cầu Thạch Bích - điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa, dự kiến kết thúc vào lúc 5 giờ sáng ngày Mùng 1 Tết. Chỉ nghỉ ngơi vào ngày Mùng 1, đến ngày Mùng 2 Tết, công nhân vệ sinh môi trường đô thị đã bắt đầu công việc vệ sinh đường, hè phố vào ban đêm và thu gom rác thải tại 9 phường trung tâm thành phố. Từ ngày Mùng 4 Tết đến ngày Mùng 7 tháng Giêng, công việc trở lại cao điểm như từ ngày 26 - 29 tháng Chạp”, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Đoàn Nhật Linh cho biết.

Cùng với 9 phường trung tâm, tại 14 xã thuộc thành phố, công nhân đảm nhận địa bàn cũng tăng cường làm việc để thực hiện kế hoạch thu gom, vệ sinh trong thời gian cao điểm. Vì đặc thù công việc, công nhân vệ sinh môi trường hầu như phải đón giao thừa trong lúc đang vệ sinh, thu gom rác trên đường phố và trở về nhà “xông đất” ngôi nhà của mình vào lúc sáng sớm ngày Mùng 1 Tết.

Bài, ảnh: BẢO HÒA