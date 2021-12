Bổ nhiệm nhân sự Ban Nội chính Trung ương, TANDTC, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ

Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. *Ngày 1/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị công bố, trao các quyết định đối với cán bộ thuộc Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị. *Ngày 1/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị công bố, trao các quyết định đối với cán bộ thuộc Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Theo đó, tại Quyết định số 208-QĐ/BNCTW, ngày 25/11/2021, Trưởng Ban Nội chính Trung ương điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Đại tá Công an biệt phái, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp giữ chức Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp;

Tại Quyết định số 135-QĐ/BNCTW, ngày 05/11/2021, Trưởng Ban Nội chính Trung ương bổ nhiệm đồng chí Cao Việt Cường, Thư ký tổng hợp của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chuyên viên chính Vụ Nghiên cứu tổng hợp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng - Thư ký đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương;

Tại Quyết định số 126-QĐ/BNCTW, ngày 02/11/2021, Trưởng Ban Nội chính Trung ương bổ nhiệm đồng chí Đặng Quang Vinh, Chuyên viên chính Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng - Thư ký đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức vụ Phó Vụ trưởng - Thư ký đồng chí Phó trưởng Ban;

Tại Quyết định số 125-QĐ/BNCTW, ngày 02/11/2021, Trưởng Ban Nội chính Trung ương bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức - Cán bộ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này và mong rằng với vai trò mới, các đồng chí cố gắng hơn nữa, chịu khó, khiêm tốn, lắng nghe, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban.

* Ngày 1/12, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ đã trao quyết định Quyết định số 1618/QĐ-TANDTC bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, sinh năm 1975, Vụ trưởng, Thư ký ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình. Bắt đầu từ ngày 1/12/2021.

Đồng thời, lãnh đạo TANDTC trao Quyết định số 1616/QĐ-TANDTC về bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Thành, sinh năm 1977, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp TANDTC giữ chức Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình. Bắt đầu từ ngày 1/12/2021.

Phát biểu chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ nhấn mạnh, đây là hai chức danh quan trọng, gắn liền với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong mọi công việc.

Nhấn mạnh đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, Phó Chánh án Nguyễn Chí Tuệ đề nghị thời gian tới, các đồng chí Trợ lý, Thư ký đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, phải học hỏi, tham khảo ý kiến của người đi trước, nhanh chóng tiếp cận công việc; cần công tâm, chính xác trong công việc, tham mưu, đề xuất để cùng với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và chúc mừng Đại tá Tráng A Tủa, tân Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc đến nhận công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an;

Điều động và bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc;

Bổ nhiệm Thượng tá Trần Quý Trường, Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, quyết định điều động bổ nhiệm của đồng chí Bộ trưởng hôm nay đã nói lên uy tín, năng lực cũng như sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với các đồng chí.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng, trên cương vị công tác mới, Đại tá Tráng A Tủa, Thượng tá Trần Quý Trường và Đảng ủy, lãnh đạo Cục cùng tập thể cán bộ chiến sĩ Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc cùng đoàn kết một lòng, tiếp tục tham mưu có hiệu quả với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc - một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân; chỉ đạo, lãnh đạo Cục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Ngày 1/12 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã trao Quyết định số 646/QĐ-TTCP ngày 01/12/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Lê Thế Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Lê Thế Chiến sẽ phát huy năng lực, phẩm chất, đoàn kết cùng tạp thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Chinhphu.vn