Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021: Nhiều điểm mới

(Báo Quảng Ngãi)- Theo Hướng dẫn 04-HD/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước ngày 25/12/2021 toàn tỉnh phải hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Năm nay, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên có một số nội dung mới.

Bổ sung một số điểm mới

Đối với tổ chức đảng và đảng viên, Hướng dẫn 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại thông qua 12 mẫu để tổ chức đảng tự chấm điểm, tự xếp loại và gửi kết quả về cấp ủy cấp trên trực tiếp để xem xét, quyết định, xếp loại mức hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, lưu ý đối với đảng bộ, chi bộ mới thành lập (chia tách, hợp nhất, sáp nhập) chưa đủ 6 tháng thì không đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng nhưng vẫn kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, bí thư, phó bí thư.

Cán bộ phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Bá Sơn Đối với thôn, tổ dân phố mới thành lập không thay đổi về tên gọi, chỉ sáp nhập một phần thôn, tổ dân phố khác vào thì vẫn đánh giá, xếp loại chất lượng. Đảng viên vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng thì chậm nhất 20 ngày làm việc phải tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. Riêng những trường hợp đảng viên bị ốm đau dài ngày, nghỉ chế độ thai sản, đi công tác nước ngoài hoặc đang thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt thì việc đánh giá, xếp loại có thể chậm hơn nhưng không quá 30 ngày làm việc. Đối với thôn, tổ dân phố mới thành lập không thay đổi về tên gọi, chỉ sáp nhập một phần thôn, tổ dân phố khác vào thì vẫn đánh giá, xếp loại chất lượng. Đảng viên vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng thì chậm nhất 20 ngày làm việc phải tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. Riêng những trường hợp đảng viên bị ốm đau dài ngày, nghỉ chế độ thai sản, đi công tác nước ngoài hoặc đang thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt thì việc đánh giá, xếp loại có thể chậm hơn nhưng không quá 30 ngày làm việc.

Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong trường hợp cấp có thẩm quyền chưa quyết định mức xếp loại chất lượng cán bộ thì có thể lấy kết quả đề nghị mức xếp loại của cơ quan, đơn vị nơi công tác chính của cán bộ để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. Đặc biệt, đảng viên là người đứng đầu thì mức xếp loại đảng viên không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu...

Đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý, Hướng dẫn 04 bổ sung thêm đối tượng tập thể thực hiện kiểm điểm và chia thành 26 nhóm đối tượng. Mục đích việc chia nhóm đối tượng được đánh giá, xếp loại chất lượng để bảo đảm yêu cầu “có sự so sánh giữa các vị trí tương đương” ở từng cấp, từng lĩnh vực và bảo đảm yêu cầu số lượng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không được quá 20%. Hướng dẫn cũng nêu rõ thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo xem xét lại việc đánh giá, xếp loại đối với các trường hợp đã ủy quyền, nếu phát hiện tổ chức được ủy quyền xếp loại không đúng. Đồng thời, quy định các cơ quan, đơn vị tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Gắn đánh giá cá nhân với tập thể

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Đức Minh cho biết, để khắc phục tình trạng một số cơ quan, đơn vị ngành dọc cấp trên xếp loại đối với ngành dọc cấp dưới tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt quá quy định như các năm trước, năm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phải gắn việc đánh giá của cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhất là đánh giá các chỉ số về cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin; việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời... để xem xét, đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, nếu tập thể được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì người đứng đầu không thể xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước đây, do quy định còn mang tính chung chung, nên tỷ lệ xếp loại xuất sắc bên chính quyền lúc nào cũng cao hơn so với bên khối Đảng. Chính vì vậy, hướng dẫn lần này cụ thể, chi tiết hơn, khắc phục tính hình thức bằng việc bổ sung các tiêu chí về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm. Điều này thực hiện đúng tinh thần đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều bằng tiêu chí, sản phẩm thông qua khảo sát công khai kết quả và so sánh với các chức danh tương đương.

THANH THUẬN