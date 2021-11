(Báo Quảng Ngãi)- Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là một chủ trương cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, cống hiến hết mình vì sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước.

Không phải đến bây giờ căn bệnh sợ trách nhiệm mới được chỉ ra, mà trên thực tế đã tồn tại từ nhiều năm nay trên nhiều lĩnh vực. Thời gian gần đây, nhiều tập thể, cá nhân bị xử lý kỷ luật do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm trái quy định, tham ô, tham nhũng... khiến một số cán bộ “sợ trách nhiệm”. Nhiều việc lẽ ra được giải quyết ngay ở cơ sở, nhưng vì cán bộ sợ trách nhiệm nên đã đùn đẩy lên cấp trên.

Tổ công tác của huyện Bình Sơn tăng cường về cơ sở để tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Bình Trị. Ảnh: T.L

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV vừa qua, khi giải trình về việc giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng của năm 2021 chưa được 50%, quá thấp so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã chỉ rõ nguyên nhân là do khâu thực hiện, mà cụ thể là do các địa phương, đơn vị chức năng chưa làm hết trách nhiệm của mình. Căn bệnh sợ trách nhiệm đã khiến không ít cán bộ, công chức phải co cụm, chọn cho mình giải pháp an toàn. Điều đó khiến cán bộ làm việc cầm chừng, bộ máy công quyền vì thế cũng ì ạch. Căn bệnh sợ trách nhiệm cần phải được chấn chỉnh.