(Báo Quảng Ngãi)- Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961 - 4/10/2021) và 20 năm ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2021)

Công tác phòng, chống cháy nổ từ cơ sở được coi là yếu tố then chốt, có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả trong lĩnh vực này. Do đó, việc phát động phong trào "Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC)" đã và đang được các cấp ủy, chính quyền và ngành công an quan tâm lãnh đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Phát huy “4 tại chỗ”

Để nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), những năm qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH. Nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, trong từng thời điểm khác nhau. Trong đó, chú trọng tuyên truyền đến người dân về kiến thức, pháp luật PCCC&CNCH; hướng dẫn sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC; giải pháp an toàn trong sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh hoạt; kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ tại các trung tâm thương mại, nhà cao tầng...

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Nhà máy Lọc dầu Dung Quất phối hợp với các lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: PV Trong 5 năm qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức 638 lượt tuyên truyền, với 56.930 lượt người tham gia; treo 16.039 phướn, pano, băng rôn tuyên truyền về PCCC; in, cấp phát 50.079 tài liệu khuyến cáo về bảo đảm an toàn PCCC; cấp phát 3.000 sổ tay PCCC cho các cơ sở và người dân. Đơn vị đã tổ chức cho 2.317 cơ sở, 15 khu dân cư ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC.

Để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, công tác xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, nổ là rất quan trọng. Do đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCH thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Đến nay, trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động 17 đội PCCC chuyên ngành, với 177 đội viên; 673 đội dân phòng, với 7.541 đội viên; 3.458 đội PCCC cơ sở, với 22.775 đội viên. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm hỗ trợ cho lực lượng dân phòng, trang bị phương tiện PCCC. Hiện có 290 đội dân phòng được cấp phương tiện chữa cháy và CNCH.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ hỗ trợ, xây dựng, phê duyệt và hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy, CNCH nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng các phương tiện PCCC&CNCH, hiệp đồng tác chiến theo phương châm “4 tại chỗ”. Nhờ đó, lực lượng PCCC ở cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH tại cơ sở. Những vụ cháy nhỏ đều được lực lượng PCCC tại chỗ phát hiện, dập tắt kịp thời, nhất là các vụ cháy trụ điện, cháy cỏ, cháy rừng, cháy rơm rạ... Tỷ lệ số vụ tham gia chữa cháy của lực lượng PCCC tại chỗ so với số vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 70%.

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh PCCC. Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên, quy định quyền lợi, nghĩa vụ của tổ chức và công dân trong công tác PCCC. Qua tổng kết 35 năm thi hành Pháp lệnh, ngày 12/7/2001, Chủ tịch nước ký Lệnh số 08/2001/L-CTN công bố ban hành Luật PCCC được Quốc hội khóa X thông qua ngày 29/6/2001 tại Kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 4/10/2001, theo đó quy định ngày 4/10 hằng năm là “Ngày toàn dân PCCC”. Huy động sức mạnh tổng hợp

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), để nâng cao hiệu quả công tác PCCC, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân PCCC” ngay từ cơ sở, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia PCCC. Trong đó, với vai trò là nòng cốt, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, công tác PCCC đã được xã hội hóa ngày càng sâu rộng, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư cho hoạt động PCCC, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân PCCC”.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn cán bộ, nhân viên Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: PV Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã xây dựng hơn 20 mô hình, điển hình an toàn về PCCC&CNCH tại các đơn vị. Đơn cử như tại Trạm biến áp 500KV Dốc Sỏi; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; thôn Định Tân, xã Bình Châu và tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn); tổ dân phố 6, phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi); chợ TX.Đức Phổ... Qua đó, phong trào "Toàn dân PCCC" chuyển biến tích cực, từng bước huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân tham gia công tác PCCC. Ý thức chấp hành pháp luật của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong phòng, chống cháy, nổ được nâng lên. Số vụ cháy, nổ được kiềm chế; giảm số vụ cháy, nổ lớn và thiệt hại do cháy, nổ gây ra...

Đội phó Đội PCCC chợ TX.Đức Phổ Nguyễn Minh Trí cho biết, Ban Quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền, vận động các tiểu thương chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, hướng dẫn sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ, kiểm tra việc sắp xếp hàng hóa... Từ đó, các tiểu thương đã hiểu và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ xảy ra.

"Trong thời gian đến, để nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân PCCC", Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục phát huy, làm tốt chức năng tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh cùng thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH. Phân công lực lượng bám sát địa bàn, làm tốt công tác điều tra cơ bản, tích cực tham mưu, hướng dẫn giúp chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra an toàn về PCCC. Tiếp tục xây dựng, củng cố phong trào toàn dân PCCC...", Thượng tá Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Cần sự góp sức từ mỗi cá nhân Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, cháy nổ, sự cố tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào nên việc phát hiện, xử lý ngay từ đầu của lực lượng PCCC tại chỗ sẽ góp phần quan trọng trong PCCC&CNCH. Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi người dân cần tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Có như vậy, việc bảo đảm an toàn PCCC mới hiệu quả; tai nạn cháy nổ mới từng bước được đẩy lùi...

BÁ SƠN - TÀI ĐỨC