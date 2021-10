(Báo Quảng Ngãi)- Xuyên suốt trong lịch sử từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn chú trọng thực hiện nguyên tắc dân chủ trong Đảng, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực khơi dậy sức mạnh trong toàn Đảng, toàn dân để thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Kỳ 1 : Dân chủ trong cách làm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” không chỉ là khẩu hiệu dân vận, mà còn thể hiện sự sáng tạo của Đảng, Nhà nước trong phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, đặt trong tổng thể cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương châm này đã và đang phát huy mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Khi người dân đồng thuận

Xã Phổ An (TX.Đức Phổ) ngày càng khởi sắc với diện mạo của một xã nông thôn mới (NTM). Bí thư Đảng ủy xã Phổ An Nguyễn Tấn Mỹ cho biết, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đang mang lại hiệu quả tích cực trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Xã đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa 382ha, đạt 100% kế hoạch đề ra và là địa phương đi đầu ở Quảng Ngãi. Xã Phổ An giờ đây không còn những con đường "nắng bụi, mưa bùn", thay vào đó là đường bê tông sạch đẹp, hoa khoe sắc thắm dọc hai bên đường. Vào buổi tối, gần 400 bóng đèn thắp sáng khắp các tuyến đường quê. Người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... Đó là kết quả có được từ ý Đảng hợp lòng dân.

Nhờ phát huy nội lực trong nhân dân, nhiều tuyến đường hoa ở xã Phổ An (TX.Đức Phổ) đã được hình thành, tạo diện mạo mới cho nông thôn. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", Đảng bộ, chính quyền xã Phổ An đã khơi dậy sức mạnh trong nhân dân để triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Từ một xã khó khăn của vùng bãi ngang ven biển, thế nhưng vài năm trở lại đây, diện mạo nông thôn Phổ An thay đổi rõ rệt, nhất là hệ thống giao thông đồng bộ với hơn 40km đường nhựa, gần 100% đường thôn được bê tông. Hiện nay, địa phương không còn diện tích đất sản xuất bị bỏ hoang. Thấy được hiệu quả kinh tế khi tận dụng tiềm năng đất đai để phát triển sản xuất, nhiều lao động ở địa phương không còn đi làm ăn xa. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở xã Phổ An đạt gần 50 triệu đồng/người/năm.

“Xã xác định, chủ thể xây dựng NTM là người dân, nên cần khơi dậy sức mạnh toàn dân chung tay xây dựng NTM. Công tác dân vận đã từng bước làm đổi thay nếp nghĩ, cách làm của nhân dân. Đây cũng là nền tảng để xã về đích NTM nâng cao vào năm 2023”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phổ An Đặng Hoanh cho biết.

Tương tự, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương (Bình Sơn), xây dựng NTM thành công cũng là nhờ người dân chung sức, chung lòng. Cán bộ địa phương luôn gần dân, trọng dân và huy động trí tuệ, kinh nghiệm của người dân cũng như phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM. Được tỉnh chọn triển khai thí điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, đến năm 2019, thôn Mỹ Huệ 1 trở thành khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của Quảng Ngãi. Theo Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Huệ 1 Đoàn Thanh Sơn, thành quả đạt được trong xây dựng NTM của thôn có được là nhờ sự đoàn kết, đồng thuận của người dân và dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.

Lắng nghe để thấu hiểu

Đã thành thông lệ, từ nhiều năm nay cán bộ xã Bình Minh (Bình Sơn) luôn thực hiện “ngày thứ tư cơ sở". Tại nhà văn hóa thôn, theo trình tự, cán bộ xã nghe cán bộ thôn tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người dân trong tuần qua. Các thành viên trong "Tổ cơ sở" của xã thông tin lại các nội dung đã giải quyết từ tuần trước cho cán bộ thôn, để thôn thông tin lại cho người dân. Sau khi đã "thông tin hai chiều”, các thành viên sẽ đi khảo sát thực tế, tìm hiểu tình hình các nội dung mà người dân kiến nghị. Cuối buổi, các thành viên lại cùng nhau bàn bạc để đưa ra cách giải quyết.

Cán bộ xã Bình Minh (Bình Sơn) kiểm tra hiện trường thi công kè mương tiêu nước Xóm Xoi. Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Văn Dân cho biết, mục đích về cơ sở là để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở. Để tránh hình thức, sau khi nắm thông tin và đi kiểm tra thực tế, cán bộ xã ngồi lại để phân loại, bàn cách giải quyết từng vấn đề. Vấn đề nào thuộc phạm vi của xã thì xã giải quyết; vấn đề nào của thôn thì thôn lo; vấn đề nào thuộc hợp tác xã thì hợp tác xã làm. Cái nào bàn chưa ngã ngũ thì xin ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy xã... Cách làm thực tế này được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bình Minh đồng tình, ủng hộ.

Với bình quân 15 - 20 vấn đề thu thập được, “Tổ cơ sở” xã Bình Minh sẽ chọn lọc xem vấn đề nào trả lời được cho người dân thì trả lời luôn. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, của cấp trên thì sẽ tổng hợp và vào thứ hai hằng tuần báo cáo để bàn bạc thống nhất giải quyết.

“Ngày thứ tư cơ sở” ở xã Bình Minh là cách làm mới, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ từ trong Đảng, chính quyền đến nhân dân. Theo Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tân Phước Đông (xã Bình Minh) Lê Châu, cách làm này đã phát huy hiệu quả vì có thông tin hai chiều và trực tiếp đi hiện trường để nắm bắt tình hình cũng như kiến nghị của người dân. Nhiều vụ việc giải quyết nhanh chóng như: Xóa điểm đen giao thông, lắp cống thoát nước, chống ngập một số tuyến đường, giải quyết chế độ chính sách cho người có công... Đơn cử như, mương tiêu nước Xóm Xoi có hơn 700m bị sa bồi thủy phá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của 30 hộ dân thôn Tân Phước Đông, sau nhiều lần kiến nghị đã được cấp trên đầu tư 400 triệu đồng làm kè kiên cố.

Tại phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi), nhiều năm qua, Đảng ủy phường đã triển khai thực hiện hiệu quả “Ngày lắng nghe dân nói”. Đều đặn vào thứ năm hằng tuần, thành viên cấp ủy được phân công luân phiên trực tiếp xuống 10 tổ dân phố của phường để nắm bắt tình hình. Qua đó, cấp ủy kịp thời nắm bắt nhiều thông tin, nhất là việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, cũng như những vấn đề bức xúc ở cơ sở.

Ðối với những ý kiến thuộc thẩm quyền, đảng ủy viên đi tiếp xúc có thể trả lời, giải quyết ngay tại chỗ. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì tiếp thu, sau đó báo cáo, cùng với Ðảng ủy phường bàn bạc, thống nhất cách giải quyết hoặc kiến nghị lên cấp trên. “Gần 90% số kiến nghị, trong đó có nhiều vấn đề gây bức xúc trong dân qua nhiều năm như ô nhiễm môi trường, bất cập trong quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản, an ninh trật tự... đã được giải quyết dứt điểm”, Phó Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú Cao Ngọc Vũ cho hay.

Qua thực tiễn cho thấy, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tác động tích cực đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm chuyển biến về phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phương thức điều hành và lề lối làm việc của chính quyền các cấp theo hướng gần dân, trọng dân; quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Có đồng thuận mới đoàn kết Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương (Bình Sơn) Đoàn Thanh Sơn chia sẻ, dân chủ phải đi đầu, nếu không thực hiện dân chủ trong dân thì công tác vận động rất khó. Muốn đoàn kết trước hết phải thực hiện tốt vấn đề dân chủ và chăm lo, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, và có đồng thuận mới đoàn kết. Khi đã có hai yếu tố đó thì việc gì cũng thông suốt. Đó là bài học kinh nghiệm để Chi bộ thôn Mỹ Huệ 1 luôn đạt trong sạch vững mạnh và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với sự chung sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương (Bình Sơn) trở thành khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

Bài, ảnh: SA HUỲNH

