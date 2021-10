Công an thị xã Đức Phổ: Tiên phong trên mặt trận tuyên truyền

(Báo Quảng Ngãi)- Ra đời năm 1995, đến nay Chuyên mục phát thanh “An ninh, trật tự” do Công an TX.Đức Phổ (nguyên là Công an huyện Đức Phổ) phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao (TT-VH-TT) TX.Đức Phổ (nguyên là Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ) thực hiện đã trở thành kênh thông tin quen thuộc của đông đảo người dân địa phương.

Cứ mỗi chiều thứ bảy của tuần cuối tháng, sóng truyền thanh lại vang lên những thông tin về hoạt động của lực lượng công an; công tác điều tra, trấn áp tội phạm; những kiến thức pháp luật; những thủ đoạn tội phạm mới... do phát thanh viên là Thiếu tá Trương Quốc Huy - Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự (Công an TX.Đức Phổ) và Đại úy Nguyễn Thị Thu Hiền - Công an phường Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ) chuyển tải đến thính giả trên địa bàn.

Các phát thanh viên Chuyên mục phát thanh "An ninh, trật tự" của Công an TX.Đức Phổ. Thiếu tá Trương Quốc Huy cho biết, Tổ tuyên truyền có 8 cán bộ, chiến sĩ, công tác ở các đội nghiệp vụ của Công an thị xã. Tổ đảm nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình, viết tin, bài, biên tập và làm phát thanh viên của chuyên mục. Ban đầu, nhiều cán bộ, chiến sĩ chưa quen viết tin, bài, phát thanh viên còn lúng túng... Nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Công an thị xã và sự góp ý, hỗ trợ tích cực của Trung tâm TT-VH-TT thị xã, cùng nỗ lực học hỏi của các thành viên trong Tổ tuyên truyền nên chất lượng chuyên mục đã có những bước tiến đáng kể.

Bên cạnh việc thực hiện chuyên mục, cán bộ, chiến sĩ Tổ tuyên truyền cũng là thành viên nòng cốt quản lý các trang mạng xã hội của Công an TX.Đức Phổ. Hoạt động kiêm nhiệm tại đơn vị công an cấp huyện với nhiều hạn chế về điều kiện thời gian, kinh phí, trang thiết bị cũng như kinh nghiệm chuyên môn, song mỗi cán bộ, chiến sĩ Tổ tuyên truyền luôn ý thức tầm quan trọng của công việc và nhiệt huyết, trách nhiệm trong công tác, nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ chung của Công an TX.Đức Phổ...

Qua hơn 25 năm xây dựng và tích lũy kinh nghiệm, Chuyên mục phát thanh "An ninh, trật tự" ngày càng tiếp cận đông đảo người dân. Thông tin phản ánh thiết thực và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an thị xã. Đặc biệt là công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở.

Trong thời điểm địa bàn TX.Đức Phổ diễn ra những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự như xử lý rác thải, di dời chợ, hay khi dịch Covid-19 bùng phát... chuyên mục đã góp phần quan trọng cung cấp thông tin chính thống cho người dân; phản ánh kịp thời hoạt động của lực lượng công an nơi tuyến đầu chống dịch và đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch... Qua đó, giúp người dân hiểu và cảm thông với những khó khăn, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch; đồng thuận thực hiện những chủ trương, chính sách của địa phương, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm TT-VH-TT TX.Đức Phổ Đỗ Dễ, Chuyên mục phát thanh “An ninh, trật tự” là chuyên mục phối hợp xây dựng có “tuổi đời” cao nhất của Trung tâm và được người dân thị xã rất quan tâm đón nhận. Dù được sản xuất từ những cộng tác viên không chuyên, nhưng nhờ mang màu sắc của lực lượng công an đã tạo nên chất riêng cho chuyên mục, giúp nó trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân TX.Đức Phổ.

Bài, ảnh: HÀ XUYÊN