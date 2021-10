Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Quảng Ngãi:

(Báo Quảng Ngãi)- Trong 60 năm qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh, đã không ngừng được củng cố về mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận phòng, chống “giặc lửa” và CNCH, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC. Pháp lệnh đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát PCCC, nay là Cảnh sát PCCC&CNCH. Ngày 4/10 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát PCCC.

Trong 60 năm qua, Cảnh sát PCCC&CNCH Quảng Ngãi không ngừng lớn mạnh và đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong từng giai đoạn lịch sử, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đều dũng cảm chiến đấu, lập nên nhiều chiến công...

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thực hiện tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: PV Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) luôn đoàn kết, thống nhất ý chí, thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ bài bản. Các phương tiện phục vụ công tác PCCC&CNCH hầu hết là những thiết bị chuyên dụng thế hệ mới, sẵn sàng dập tắt kịp thời các đám cháy và CNCH ở mọi tình huống...

Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, kế thừa và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những năm qua cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) không ngừng rèn luyện và được củng cố về mọi mặt. Trong đó, với vai trò là lực lượng nòng cốt, Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động, nhạy bén trong công tác điều tra cơ bản, phân tích, dự báo tình hình cháy, nổ; từ đó tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy; tổ chức xây dựng các phương án PCCC&CNCH đối với các địa bàn, công trình trọng điểm, KCN, khu dân cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn ngừa cháy lớn; nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, tạo dựng môi trường an toàn, thuận lợi trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần làm nên những thành quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ chữa cháy tại Công ty TNHH MTV Hào Hưng, ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn). Ảnh: PV

Vì nhân dân phục vụ

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Quảng Ngãi luôn thực hiện tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu; bảo quản, bảo dưỡng tốt trang thiết bị, phương tiện, nhất là duy trì và nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ PCCC&CNCH, tạo bước đột phá quan trọng trong công tác này. Các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn được cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai cứu chữa nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả... Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã phát huy vai trò, trách nhiệm, dũng cảm trong công tác chữa cháy và CNCH. Nhiều vụ có tính chất cực kỳ nguy hiểm như bảo vệ, đưa 200 người dân vào bờ khi bị nước lũ chia cắt, hoặc tìm kiếm thi thể nạn nhân giữa dòng nước chảy xiết... Các phương pháp, biện pháp, kỹ năng chiến thuật chữa cháy và CNCH được thực hiện linh hoạt, phù hợp với từng trường hợp.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy tại Nhà máy May Hòa Thọ - Quảng Ngãi. Ảnh: PV Theo Đại tá Phan Công Bình, để làm tốt công tác phòng ngừa, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức pháp luật về PCCC và kỹ năng xử lý các sự cố cháy, nổ cho người dân; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức thực tập phương án chữa cháy quy mô cấp tỉnh; xây dựng và duy trì 20 mô hình, điển hình tiên tiến trong PCCC như: "Khu dân cư an toàn PCCC", "tổ dân phố an toàn PCCC", "cơ quan an toàn PCCC"; tổ chức củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC tại chỗ bảo đảm về số lượng và chất lượng.

Định kỳ, Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập các phương án chữa cháy, CNCH cho lực lượng PCCC ở cơ sở. Việc này góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng các phương tiện PCCC, cũng như khả năng hiệp đồng tác chiến, chỉ huy theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời xây dựng lực lượng này trở thành nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH tại cơ sở. Nhờ được tập huấn, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở đã phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, kịp thời dập tắt nhiều vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh. Qua đó giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra...

Phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) quyết tâm, thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Bốn điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PCCC, phấn đấu, nỗ lực cống hiến vì nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC&CNCH, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Nhiều chiến công Quảng Ngãi hiện đã thành lập, duy trì hoạt động 17 đội PCCC chuyên ngành, 673 đội dân phòng, 3.458 đội PCCC cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã tham gia chữa cháy 224 vụ, CNCH 55 vụ... Qua đó kịp thời giải cứu nhiều tài sản của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

BÁ SƠN - TÀI ĐỨC