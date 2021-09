Vì sự bình yên của nhân dân

(Báo Quảng Ngãi)- Sau 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1945 - 2021), với nhiều thành tích, chiến công đáng tự hào, cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Ngãi đã để lại niềm tin và hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Vì nhân dân phục vụ

Với tiền thân là “Đội tự vệ đỏ”, “Đội tuyên truyền cứu quốc”, lực lượng Công an Quảng Ngãi ngay từ ngày đầu thành lập đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp, vô hiệu hóa hoạt động của bọn tay sai Pháp, Nhật, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT)... góp phần đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Công an tỉnh đã đấu tranh có hiệu quả các hoạt động chống phá của địch, xóa sổ nhiều tổ chức phản động nguy hiểm; trừ gian, giữ gìn an ninh trật tự từng thôn xóm.

Công an TX.Đức Phổ kiểm soát người dân di chuyển qua địa bàn thị xã trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Khi đất nước thống nhất, nhất là sau ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (năm 1989) đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong tham mưu giải quyết nhiều vụ việc góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn; bảo vệ an toàn các sự kiện, các hoạt động kinh tế, văn hoá, chính trị diễn ra trên địa bàn; không để xảy ra “điểm nóng”; tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững ANTT, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển... Khi đất nước thống nhất, nhất là sau ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (năm 1989) đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong tham mưu giải quyết nhiều vụ việc góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn; bảo vệ an toàn các sự kiện, các hoạt động kinh tế, văn hoá, chính trị diễn ra trên địa bàn; không để xảy ra “điểm nóng”; tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững ANTT, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển...

Với tinh thần sẵn sàng đương đầu với các loại tội phạm để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, lực lượng công an thường xuyên có mặt tại các điểm nóng, trên mọi nẻo đường và các sự kiện chính trị quan trọng để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.

Lực lượng công an đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội. Giai đoạn 2016 - 2020, lực lượng công an Quảng Ngãi đã điều tra khám phá 2.569 vụ xâm phạm về trật tự xã hội; khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 98%; bắt, vận động đầu thú 151 đối tượng truy nã... góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.

Xung kích trong phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, cán bộ, chiến sĩ công an Quảng Ngãi đã xung kích, thực hiện phương châm “mỗi cán bộ, chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch”.

Những ngày này, bên cạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng công an còn tham gia thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm tra y tế, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19; kiểm soát chặt chẽ công tác xuất, nhập cảnh, hạn chế dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh; thường trực bảo vệ ANTT tại các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, khu điều trị bệnh nhân Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh... Hình ảnh người chiến sĩ công an không ngại khó, hết mình cống hiến vì sự bình yên đã trở thành điểm tựa, niềm tin yêu của nhân dân.

Theo Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới các mặt công tác, nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội. Cùng với đó, lực lượng công an đã xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác giữ gìn ANTT; tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Đặc biệt là, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh đã xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đem lại sự bình yên cho nhân dân...

Bài, ảnh: BÁ SƠN