Tàu Cảnh sát biển 9002: Đồng hành cùng ngư dân

(Báo Quảng Ngãi)- Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam được thành lập ngày 28/8/1998. Qua 23 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CSB đã góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong đó, một trong những lá cờ đầu trong phong trào "Thi đua Quyết thắng" của lực lượng là tập thể cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9002, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2.

Ngư dân cần là có mặt

Tàu CSB 9002 là tàu chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Là người đã gắn bó với con tàu này nhiều năm, Đại úy Thái Song Hiệp, nhân viên hàng hải tàu CSB 9002, cho biết, mỗi chuyến rời bến đi cứu hộ ngoài biển là một trận chiến không thể nào quên. Bởi, cán bộ, chiến sĩ trên tàu có lúc phải đối mặt với sóng to, gió lớn trong đêm tối giữa trùng khơi. Việc tiếp cận, ứng cứu ngư dân, lai dắt tàu cá về bờ rất gian khó. Nhưng những thử thách ấy đã rèn luyện bản lĩnh cho từng cán bộ, chiến sĩ CSB. Cả đơn vị đã đoàn kết khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tàu Cảnh sát biển 9002 lai dắt tàu của ngư dân miền Trung gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. Ảnh: CSB Trong 5 năm qua, tàu CSB 9002 đã nhiều lần cứu nạn thành công và đưa hàng trăm ngư dân vào đất liền an toàn. Điển hình là ngày 16/4/2016, tàu CSB 9002 nhận được lệnh từ Sở Chỉ huy, lên đường tìm kiếm tàu cá bị nạn đang trôi dạt trên vùng biển Việt Nam. Đến khoảng 11 giờ ngày hôm sau, tàu CSB 9002 đã tiếp cận được với tàu QNg 98614 TS, do ông Trần Đức, ở phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên. Sau khi tiếp cận, tàu CSB 9002 đã cử lực lượng sang tàu QNg 98614 TS cố gắng khắc phục sự cố máy tàu. Tuy nhiên, máy của tàu cá hỏng quá nặng, nên tàu CSB 9002 quyết định lai dắt tàu bị nạn về bờ. Sáng 18/4/2016, tàu CSB 9002 đã đưa được tàu cá QNg 98614 TS cập cảng Đà Nẵng an toàn trong niềm vui của các ngư dân đi trên tàu cá QNg 98614 TS và người thân của họ.

Hay như đêm 25/1/2016, tàu CSB 9002 nhận được lệnh cứu hộ từ tàu cá QNg 97299 TS, do ông Lê Văn Tân, ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), làm thuyền trưởng, bị hỏng máy, thả trôi trên biển trong điều kiện gió cấp 8, cấp 9. Trên tàu có 10 thuyền viên. Ngay trong đêm, tàu CSB 9002 đã xuất phát vượt sóng ra khơi. Đến 17 giờ cùng ngày, tàu đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và đưa về cảng Quy Nhơn (Bình Định) an toàn...

Tập thể tiêu biểu

Theo Đại úy Vũ Xuân Tiến - Thuyền trưởng tàu CSB 9002, nhiều năm qua, cấp ủy, chỉ huy của tàu luôn nêu cao vai trò người đứng đầu, bám sát và thực hiện tốt từng nhiệm vụ của đơn vị. “Chúng tôi xây dựng tập thể tàu CSB 9002 cùng chung ý chí, hết lòng vì nhiệm vụ, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ trên tàu. Nhờ đó, đã phát huy tối đa sức mạnh tập thể, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9002 đã kết hợp huấn luyện nhuần nhuyễn và kinh nghiệm thực tiễn trên biển, rèn luyện người chiến sĩ dạn dày với sóng gió, từ đó thực hành tốt công tác cứu nạn, cứu hộ, giúp ngư dân và tàu bị nạn về bờ an toàn”, Đại úy Vũ Xuân Tiến nói.

Với những chiến công xuất sắc, tập thể tàu CSB 9002 trở thành đơn vị Quyết thắng 10 năm liền, được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam tặng nhiều Bằng khen. Đặc biệt, tàu CSB 9002 vinh dự là một trong những đơn vị tiêu biểu được nhận cờ thi đua tại Đại hội Thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam năm 2020.

Thượng tá Bùi Đại Hải - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 cho hay, tinh thần xung kích, sáng tạo, hết mình vì nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9002 là một trong những điển hình về sức lan tỏa của phong trào Thi đua Quyết thắng tại Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 trong những năm qua. Đó là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng học tập, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng CSB Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Hạnh phúc người lính Trung úy Bùi Quang Đạo, nhân viên của tàu CSB 9002 chia sẻ: "Có một động lực mà chúng tôi luôn cảm thấy tự hào và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Đó là lúc những con tàu cùng ngư dân được cứu nạn về bờ thành công, chứng kiến những người mẹ, người vợ của ngư dân với những giọt nước mắt hạnh phúc lúc đoàn tụ. Từ đó, mỗi thành viên của tàu đều cảm nhận được ý nghĩa của việc mình làm".

