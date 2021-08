(Báo Quảng Ngãi)- Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cống hiến trọn cuộc đời cho đất nước, dân tộc. Hình ảnh, tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của ông mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Đại tướng sống mãi trong trái tim của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Ông là vị Tổng Tư lệnh tài đức vẹn toàn, được cả thế giới biết đến như một trong những vị tướng kiệt xuất mọi thời đại. Trong lòng dân, ông vẫn mãi là vị Đại tướng giản dị, gần gũi với nụ cười hiền hậu, được nhân dân hết lòng kính trọng, yêu mến và suy tôn là "Đại tướng của nhân dân".

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: "Tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó". Ông là một vị tướng huyền thoại với lý tưởng sống giản dị mà cao quý.

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh là Văn. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Chứng kiến cảnh đồng bào bị bè lũ thực dân và tay sai đàn áp, bóc lột, ông đã sục sôi ý chí và quyết tâm đứng lên đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ vào năm 1994. Ảnh: TL

Năm 1925, khi còn là học sinh, do sớm được tiếp thu tư tưởng cách mạng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Võ Nguyên Giáp đã tích cực tham gia phong trào đấu tranh, bãi khóa ở trường Quốc học Huế; tham gia Đảng Tân Việt cách mạng (năm 1927); tham gia phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, bị thực dân Pháp bắt giữ và bị giam ở nhà lao Thừa Phủ, Huế (năm 1930). Cuối năm 1931, nhờ sự can thiệp của Hội Cứu tế đỏ của Pháp, đồng chí được trả tự do. Khi ra tù, mất liên lạc với tổ chức, đồng chí Võ Nguyên Giáp ra Hà Nội dạy học ở Trường tư thục Thăng Long, viết báo tuyên truyền xây dựng cơ sở cách mạng trong thanh niên, học sinh, đồng thời tiếp tục học Đại học Luật và Kinh tế.