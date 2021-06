Dấu ấn trên hành trình tìm đường cứu nước của Bác

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 5.6.1911, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng trên chiếc tàu buôn của Pháp, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Sau 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển, ngày 28.1.1941, tại Pác-Bó, Cao Bằng, Tổ quốc vô cùng xúc động đón Người trở về. Cuộc hành trình lịch sử ấy đã giúp Người nhận rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản và tìm ra chân lý cho cách mạng Việt Nam, muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.

Được tháp tùng các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng ta thăm một số nước, tôi thật may mắn có dịp đến một vài nơi mà Bác Hồ từng ở và làm việc; được ngắm những kỷ vật thiêng liêng gắn liền với hành trình tìm đường cứu nước của Người. Chỉ có tấm lòng cháy bỏng khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc mới làm cho Người có một sức mạnh tinh thần vô biên như vậy giữa “những đất tự do, những trời nô lệ”, vững tin hướng về tương lai.

Nguyễn Ái Quốc (ngồi hàng thứ nhất, bên trái), cùng một số Đại biểu tham dự đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5 tại Liên Xô, tháng 7.1924. Ảnh: TL Tháng 1.2013, trong chuyến thăm Vương quốc Anh, chúng tôi được đến nơi đúng 100 năm trước Bác Hồ đã ở (năm 1913). Đó là tòa nhà Niu Di-lân ở số 80, phố Hây Ma-kít, trước đây là khách sạn Các-tơn. Lần theo đường hầm nhỏ xuống tầng hầm, thăm khu nấu ăn mà Bác Hồ từng làm phụ bếp, ai ấy đều bùi ngùi khi được nghe kể lại những câu chuyện về Người. Cứ sau mỗi bữa ăn của khách, Bác đều lựa chọn thức ăn còn lại mà có thể dùng được mang cho người nghèo. Cảm phục trước tình người yêu bao la ấy, huyền thoại đầu bếp người Pháp Ê-xơ-cốt Phi-ê đã giúp Bác cách làm bánh và nhiều việc khác. Từ đó, Người có điều kiện học thêm và tìm hiểu về chủ nghĩa tư bản, về cuộc sống cùng khổ của người lao động, về các phong trào cách mạng thế giới. Tháng 1.2013, trong chuyến thăm Vương quốc Anh, chúng tôi được đến nơi đúng 100 năm trước Bác Hồ đã ở (năm 1913). Đó là tòa nhà Niu Di-lân ở số 80, phố Hây Ma-kít, trước đây là khách sạn Các-tơn. Lần theo đường hầm nhỏ xuống tầng hầm, thăm khu nấu ăn mà Bác Hồ từng làm phụ bếp, ai ấy đều bùi ngùi khi được nghe kể lại những câu chuyện về Người. Cứ sau mỗi bữa ăn của khách, Bác đều lựa chọn thức ăn còn lại mà có thể dùng được mang cho người nghèo. Cảm phục trước tình người yêu bao la ấy, huyền thoại đầu bếp người Pháp Ê-xơ-cốt Phi-ê đã giúp Bác cách làm bánh và nhiều việc khác. Từ đó, Người có điều kiện học thêm và tìm hiểu về chủ nghĩa tư bản, về cuộc sống cùng khổ của người lao động, về các phong trào cách mạng thế giới.

Ở đâu, Bác cũng không nề hà việc gì, làm phụ bếp, đốt lò, cào tuyết, làm thợ ảnh, viết báo... Tháng 3 năm 2018, trong chuyến sang Pháp, chúng tôi đến thăm Không gian Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Lịch sử sống, ở công viên Mông tơ-rô, thành phố Mông tơ-rơi. Thân tình đón khách, ông thị trưởng Pa-trích Bê-sắc nói, các ngài đến đây hãy coi như đang ở chính nhà mình, bởi nơi đây có cụm Di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người hoạt động vào đầu thế kỷ 20; những người Pháp chúng tôi luôn ủng hộ nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến tranh vệ quốc.

Giữa những hàng cây cổ thụ trong công viên xanh có bức tượng Bác điềm tĩnh ung dung, tự tại làm cho quang cảnh nơi đây không khác gì cảnh núi rừng Việt Bắc năm xưa; và những kỷ vật của Bác trong phòng trưng bày, làm cho chúng tôi thấy như đang được ở bên Người. Chỉ có 10m2, Không gian Hồ Chí Minh được chính quyền thành phố Mông tơ-rơi phục dựng lại nguyên bản căn phòng nhỏ trên tầng 2, nhà số 9, ngõ Côm-poanh, quận 17, thủ đô Pa-ri, nơi Bác Hồ ở từ tháng 7.1921 đến tháng 6.1923. Bên cạnh một số hiện vật gốc mà Bác đã dùng, như bồn rửa mặt, cánh cửa và tấm biển, nơi đây còn lưu giữ thẻ hành nghề, ảnh, các bài báo của Người; trong đó có thư gửi Liên đoàn Đảng Cộng sản Pháp.

Nghe những câu chuyện về Người các năm đầu thế kỷ XX, càng hiểu rõ hơn ý chí của chàng thanh niên yêu nước. Bác viết báo không chỉ vì lấy tiền chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày mà chủ yếu là đấu tranh với chính quyền thực dân, đòi tự do, bình đẳng cho dân tộc Việt Nam. Từ những bài báo đầu tay mấy dòng chữ, Bác viết cả kịch; sáng lập và làm chủ bút Báo Người cùng khổ (Le Paria). Báo được in ra tiếng Pháp, Ả Rập và Trung Quốc, là vũ chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân, kêu gọi đoàn kết các dân tộc thuộc địa để giải phóng con người. Năm 1922, khi thực dân Pháp đưa vua bù nhìn Khải Định sang dự Hội chợ thuộc địa tổ chức tại Mác-xây, khuyếch trương cho cái gọi là “công cuộc khai hóa thuộc địa”, Bác viết ngay vở kịch Con rồng tre bằng tiếng Pháp. Một cái gốc tre được người chơi đồ cổ gọt thành con rồng để bày trong phòng khách. Hình dáng rồng nhưng thực chất chỉ là một cái gốc tre mà thôi. Với cách thể hiện dí dỏm, vở kịch đả kích mạnh mẽ vua bù nhìn Khải Định, vạch trần bộ mặt bán nước, hại dân của bọn vua quan phong kiến.

Sau này, tại Đại hội lần thứ hai Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 16.4.1959, Bác Hồ đã kể lại chuyện buổi đầu viết báo của mình ở Pháp. Khi bắt đầu viết báo, mỗi tin, Bác viết thành hai bản, một bản gửi cho tòa soạn, một bản giữ lại. Mỗi lần báo đăng, Bác đem bản giữ lại ra so, xem họ sửa như thế nào để học. Dần dần, mỗi tin Bác viết dài thêm vài dòng, nội dung sâu hơn, cứ thế đến 15, 20 dòng rồi viết bài đăng cả một cột báo. Các báo đăng bài của Bác đều nghèo không có tiền trả nhuận bút, nhưng Bác vẫn ngày đi làm, tối viết báo đều đặn để tố cáo tội ác của thực dân. Sau đó, Bác còn viết truyện, nói về cuộc sống cùng khổ của những người lao động. Truyện ngắn đầu tiên của Bác đang trên báo Nhân đạo được trả nhuật bút 50 phrăng, đủ chi tiêu trong 25 ngày. Báo Người cùng khổ được Bộ Thuộc địa Pháp mua gần hết. Bác còn đem báo nhờ người bán, nhờ anh em thủy thủ chuyển báo đi các nước thuộc địa; phát báo trong các cuộc mít-tinh, nhưng vẫn được nhiều người góp tiền ủng hộ... Bác viết báo là để làm cách mạng.

Suốt 30 năm trên hành trình tìm đường cứu nước, đi khắp mọi nơi và cuối cùng Bác đã tìm được con đường giải phóng dân tộc khi đến với Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Người cho rằng: Đây là cái cần thiết cho chúng ta... Chủ nghĩa Lê-nin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Từ đó, Người đi theo chủ nghĩa Lê-nin và tìm mọi cách truyền bá tư tưởng cách mạng đó về nước. Năm 1925, Người sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên; tổ chức các lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) và trực tiếp truyền đạt; các bài giảng này được tập hợp lại, in thành cuốn sách Đường kách mệnh. Tháng 3.1930, dưới sự chủ trì của Người, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối của cách mạng nước ta.

Đến một số nước Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan... và ngay cả những nơi Bác chưa có dịp đặt chân tới, nhưng khi bạn bè quốc tế nói về Việt Nam bao giờ cũng gắn liền với tên tuổi Hồ Chí Minh. Từ bên kia bán cầu - đất nước Cu Ba anh em, những lần chúng tôi đến thăm đều được bạn đưa tới đặt hoa, tưởng niệm tại Tượng đài Hồ Chí Minh giữa lòng thủ đô La-ha-ba-na và hát vang bài ca: Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Thật tự hào biết bao “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” (Điếu văn đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 9.9.1969).

BẮC VĂN