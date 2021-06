Công an Quảng Ngãi: Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác

(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS); đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại thi đua đối với tập thể, cá nhân và thực hiện công tác cán bộ.

Qua đó, các cấp ủy đã tổ chức học tập, làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Điển hình như Phòng Ngoại tuyến tổ chức kể các câu chuyện về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phong cách làm việc đúng giờ” và “Phong cách làm việc đổi mới, sáng tạo”.

Chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh làm thủ tục cấp hộ chiếu cho người dân. Ảnh: BS Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phong cách tư duy, khoa học, cách mạng và hiện đại” theo phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện quy tắc ứng xử “3 có, 2 không” trong tiếp công dân, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức giải quyết thủ tục về xuất nhập cảnh. Phòng An ninh đối ngoại tổ chức Lễ “Báo công dâng Bác” trước khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Cán bộ, đảng viên Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức thực hiện nội dung “Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, xây đi đôi với chống, tu dưỡng đạo đức suốt đời”. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phong cách tư duy, khoa học, cách mạng và hiện đại” theo phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện quy tắc ứng xử “3 có, 2 không” trong tiếp công dân, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức giải quyết thủ tục về xuất nhập cảnh. Phòng An ninh đối ngoại tổ chức Lễ “Báo công dâng Bác” trước khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Cán bộ, đảng viên Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức thực hiện nội dung “Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, xây đi đôi với chống, tu dưỡng đạo đức suốt đời”.

Các chi, đảng bộ cơ sở đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ gắn phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” với các cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước khác...

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả, các chi, đảng bộ và tổ chức quần chúng trực thuộc Công an tỉnh đã triển khai xây dựng 44 mô hình học và làm theo Bác. Điển hình như mô hình “Gần dân, sát việc trong công tác cấp chứng minh nhân dân” của Chi bộ Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân (Đảng ủy Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Mô hình “Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển gắn với công tác bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc” của Phòng An ninh đối ngoại. Mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát” của Phòng Cảnh sát hình sự. Mô hình “Tiết kiện làm theo lời Bác” của chi, đảng bộ các phòng: Tham mưu, Cảnh sát giao thông... Các cấp ủy cũng đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCS trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh đã được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương khen thưởng.

Cụ thể từ năm 2016 - 2020, Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 4 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân...

BÁ SƠN