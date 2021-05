Cử tri trong tỉnh hăng hái đi bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

(Baoquangngai.vn)- Sáng 23.5, tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi), Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã tổ chức Lễ khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã tham dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên.

Tham dự lễ khai mạc có các thành viên trong UBBC tỉnh và đông đảo cử tri khu vực bỏ phiếu số 6.

Phóng viên Ngọc Đức phản ánh: Đúng 6h30 phút, Lễ khai mạc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã diễn ra theo đúng luật định.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời cũng là dịp để cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn và trực tiếp bầu những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở địa phương.

“Mỗi cử tri hãy phát huy quyền và nghĩa vụ của mình, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; mỗi cử tri chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, thể lệ bầu cử để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị.

Ngay sau lễ khai mạc bầu cử, cử tri lần lượt tiến hành bỏ phiếu. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã bỏ lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình. Hầu hết các cử tri đều phấn khởi khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình đối với quê hương, đất nước.

Tại khu vực bầu cử đã thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Có 100% cử tri đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, được đo thân nhiệt… trước khi vào khu vực bỏ phiếu bầu cử. Tình hình an ninh trật tự các khu vực bầu cử đảm bảo.

* Hôm nay (23.5), cùng với cử tri cả nước, hơn 954 nghìn cử tri Quảng Ngãi cũng tham gia bỏ phiếu để bầu 7 ĐBQH khóa XV, 53 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, 416 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.990 đại biểu HĐND cấp xã, tại 1.182 khu vực bỏ phiếu. Từ sáng sớm trên khắp nẻo đường, cử tri nô nức đi bầu cử để lựa chọn các đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài vào Quốc Hội và HĐND các cấp.

Phóng viên Đức Tươi phản ánh: Đúng 6h30 phút, khu vực bỏ phiếu số 1, phường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi đã long trọng Khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đến dự và bỏ phiếu.

Hòa chung không khí ngày hội lớn của cả nước, 5.526 cử tri của phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) đã nô nức đi bầu cử, các khu vực bỏ phiếu đều đảm bảo quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Nguyễn Nghiêm, đồng chí Đặng Ngọc Huy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh có mặt từ rất sớm để cùng tham gia bỏ phiếu với cử tri. Sau nghi thức chào cờ và kiểm tra thùng phiếu bầu cử, đúng 7 giờ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đặng Ngọc Huy đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phường Nguyễn Nghiêm, thành viên UBBC của phường tổ chức mang thùng phiếu lưu động đến tận nhà các trường hợp cử tri là gia đình chính sách đang đau ốm, người đi lại khó khăn để cử tri bỏ phiếu bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Trong niềm hân hoan tham gia ngày hội lớn của đất nước, nhiều cử tri cũng bày tỏ niềm phấn khởi khi được thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Cử tri Võ Thị Vọng, ở tổ dân phố 1, phường Nguyễn Nghiêm chia sẻ: Tôi kỳ vọng và đặt niềm tin rất lớn vào các ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, mong các đại biểu trúng cử sẽ cống hiến hết mình, vì nước, vì dân.

* Sáng nay (23.5), hơn 6.600 cử tri ở 6 tổ dân phố của phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) đã về điểm bầu cử tại Trường THCS Lê Hồng Phong để tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh dự và thực hiện quyền công dân của mình tại đơn vị bầu cử này.

Phóng viên Ái Kiều phản ánh: Ngay từ sáng sớm, điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Lê Hồng Phong đã mở cửa để đón các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Mặc dù 7 giờ mới đến thời điểm bỏ phiếu, nhưng nhiều cử tri đã có mặt từ lúc 6 giờ để tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên và chấp hành giữ khoảng cách để phòng dịch Covid-19.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho cử tri trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: A.KIỀU.

Kiểm tra, dán niêm yết thùng phiếu trước khi cử tri bỏ phiếu. Ảnh: A.KIỀU.

Sau lễ chào cờ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình tại nơi cư trú.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: A.KIỀU

Ủy ban Bầu cử phường Lê Hồng Phong chỉ tổ chức 1 điểm bầu cử cho cử tri toàn phường. Công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt.

Cử tri đến bỏ phiếu được phân luồng theo tổ dân phố, giãn cách theo quy định, khử khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Ủy ban Bầu cử phường sử dụng 1 hòm phiếu phụ cho những cử tri già yếu và đối tượng thuộc diện cách ly y tế tại nhà.

Là một trong những cử tri có mặt tại địa điểm bầu cử sớm nhất, cử tri Lê Duy Nhất, ở tổ dân phố 2 cho biết: Tôi rất phấn khởi khi tham gia bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp lần này. Phường tổ chức bầu cử rất chu đáo, tôi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.

Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: A.KIỀU * Đúng 7 giờ sáng ngày 23.5, cử tri ở huyện Sơn Tịnh đã tập trung về các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân trong ngày hội non sông.

Phóng viên Thanh Phương phản ánh: Hôm nay, Sơn Tịnh có gần 77.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 78 khu vực bỏ phiếu ở 11 xã. Không khí cuộc bầu cử diễn ra sôi nổi ở khắp nơi trên địa bàn huyện. Tại các điểm bầu cử, cử tri đều tuân thủ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước lúc vào khu vực bỏ phiếu.

Trước khi vào khu vực bỏ phiếu, cử tri đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Thanh Phương Đúng 7h, các cử tri bắt đầu bỏ phiếu để bầu những ứng cử viên có đức, có tài mà mình tín nhiệm, lựa chọn để bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước là Quốc hội khoá XV cũng như bầu vào HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đúng 7h, các cử tri bắt đầu bỏ phiếu để bầu những ứng cử viên có đức, có tài mà mình tín nhiệm, lựa chọn để bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước là Quốc hội khoá XV cũng như bầu vào HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Là người có 9 lần đi bỏ phiếu để bầu ra người đại diện cho mình trong các cơ quan dân cử, ông Lê Hữu Thắng tham gia bỏ phiếu ở khu vực số 7, ở xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) chia sẻ: Hiểu được tầm quan trọng của mỗi lá phiếu, bản thân tôi cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Tôi phải cân nhắc thật cẩn thận từng ứng cử viên để bầu những đại biểu thật sự có năng lực, đạo đức và uy tín.

Cử tri xã Tịnh Đông xem kỹ danh sách người ứng cử trước khi bỏ phiếu để chọn ra người xứng đáng Cử tri xã Tịnh Giang thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông. Ảnh: Thanh Phương

Cử tri Nguyễn Tấn Minh, ở xã Tịnh Hiệp lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Thanh Phương

Còn với cử tri Nguyễn Tấn Minh, ngụ ở thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp vừa đủ tuổi công dân để thực hiện quyền bầu cử lần đầu lại có cảm xúc vừa hồi họp vừa háo hức. Em Minh chia sẻ: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cơ hội để bản thân em thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có tài, có đức, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Mỗi cử tri khi tham gia bầu cử không những là niềm vinh dự được thực hiện quyền dân chủ, mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mình đối với vận mệnh đất nước.

Trong sáng 23.5, Ủy ban Bầu cử huyện Sơn Tịnh đã thành lập nhiều đoàn đi kiểm tra thực tế tại 11 xã trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Mạnh Cường- Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh cho biết: Ủy ban Bầu cử huyện Sơn Tịnh đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ cơ sở vật chất đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống dịch covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử tại các địa phương được đảm bảo, các phương án bảo vệ được triển khai theo đúng kế hoạch.

Ông Nguyễn Mạnh Cường- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Sơn Tịnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Tịnh Giang. Ảnh: Thanh Phương Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, các tài liệu phục vụ bầu cử được cấp phát đầy đủ trước ngày bầu cử. Qua kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu, nhiều người dân đã nô nức, phấn khởi có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm để bỏ phiếu bầu chọn các ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đủ đức, đủ tài. Công tác bầu cử được triển khai đúng luật và đảm bảo an toàn. Đây thực sự là một ngày hội đối với người dân. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, các tài liệu phục vụ bầu cử được cấp phát đầy đủ trước ngày bầu cử. Qua kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu, nhiều người dân đã nô nức, phấn khởi có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm để bỏ phiếu bầu chọn các ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đủ đức, đủ tài. Công tác bầu cử được triển khai đúng luật và đảm bảo an toàn. Đây thực sự là một ngày hội đối với người dân.

*Phản ánh của phóng viên Lê Đức: Tại phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ), hòa chung không khí ngày hội toàn dân, cử tri nơi đây đã nô nức đi bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu số 4 và số 5 ở cửa biển Mỹ Á không chỉ có những cử tri lớn tuổi là ngư dân đã cắt bỏ phiên biển để kịp về đất liền cầm lá phiếu để đi bầu, mà nhiều cử tri trẻ cũng theo các bậc cha chú trở về đất liền làm tròn trách nhiệm của công dân. Cử tri phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ xem lại danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trước khi bầu Cử tri Trần Đình Chiểu, thôn Hải Tân, phường Phổ Quang tham gia điểm bỏ phiếu số 5 cho biết: Đây là lần thứ 8 ông đi bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Ông cầm từng lá phiếu bầu, rà lại danh sách các ứng cử viên, xem tiểu sử từng người, rồi nhanh chóng vào bên trong khu vực bỏ phiếu để chọn lựa người đại diện, sau đó tiến hành bỏ phiếu bầu.

*Tại các huyện miền núi trong tỉnh, ngay từ sáng sớm, cử tri đã nô nức đi bầu cử để lựa chọn các đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Sáng nay, 23.5, khắp các nẻo đường vùng cao Ba Tơ anh hùng từ trung tâm huyện đến các xã, vùng ATK, vùng đặc biệt khó khăn rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn biểu ngữ chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri các dân tộc Kinh, Hrê trong trang phục chỉnh tề đến các điểm bầu cử từ rất sớm. Tại các điểm bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra y tế nghiêm ngặt, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thật sự là ngày hội non sông của toàn dân Ba Tơ.

Phản ánh của phóng viên Thanh Nhị từ huyện miền núi Ba Tơ: Cử tri Đinh Uông, 78 tuổi, nguyên ĐBQH khoá IX, ở tổ dân phố Nam Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ là cử tri đến điểm bỏ phiếu Tổ dân phố Nam Hoàn Đồn từ rất sớm. Ông Uông cho biết: “Tôi rất háo hức đón chờ ngày bầu cử để góp lá phiếu của mình vào việc chọn ra người xứng đáng nhất bầu vào QH và HĐND các cấp. Tôi tin tưởng với học vấn, trình độ và vị trí công tác, tâm huyết dành cho quê hương, các ứng cử viên trúng cử sẽ nói đi đôi với làm, kiến thiết, xây dựng non sông ngày càng giàu đẹp”.

Đến 10 sáng 23.5, toàn bộ các điểm bầu cử trên đoạn bàn huyện Ba Tơ đã cơ bản hoàn thành công tác bầu cử.

Để có được không khí náo nức và thành công tốt đẹp của bầu cử hôm nay, trước đó nhiều ngày, tại các địa phương trong huyện đã có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo phòng dịch Covid-19. Công tác chuẩn bị bầu cử đã huy động được sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong huyện. Đặc biệt, trước ngày bầu cử, Ba Tơ đã nỗ lực đóng điện một số tuyến đường trung tâm xã Ba Vì, đóng điện thắp sáng cho người dân tại địa bàn vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.