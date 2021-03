Việt Nam - Liên bang Nga mở rộng hợp tác lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống

Chiều 17/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại tướng Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga, chuyến thăm của Đoàn lần này thể hiện tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga nói riêng.

Cảm ơn nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga anh em đã luôn dành cho Việt Nam sự giúp đỡ chí tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định hợp tác an ninh, quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, được hai bên chú trọng củng cố và tăng cường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống cũng như các lĩnh vực khác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev chúc mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư; trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lời thăm hỏi chân thành của Tổng thống Liên bang Nga Putin và Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga D. Medvedev.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev khẳng định, Nga coi trọng và luôn mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục được tăng cường, phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Một trong những mục đích quan trọng trong chuyến thăm lần này là hiện thực hóa các nội dung đã trao đổi giữa Tổng thống Nga V. Putin và Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga D. Medvedev với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong các cuộc điện đàm gần đây.

