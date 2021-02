Phát huy sức mạnh đoàn kết và huy động mọi nguồn lực đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững

BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đặt quyết tâm phải nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, nhằm tạo tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PHÁT HUY THÀNH QUẢ, NẮM BẮT THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: Thanh Toàn

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, giá dầu giảm sâu, thiên tai, bão lũ với tần suất và cường độ rất lớn đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và các vấn đề xã hội, nhưng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, nhờ đó đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kết quả nổi bật đối với Quảng Ngãi trong năm qua là kinh tế giữ được tăng trưởng dương. Văn hoá, xã hội tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội đặc biệt được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt là giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường...