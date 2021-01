Trọn niềm tin vào Đảng

(Báo Quảng Ngãi)- Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ThS.Trần Công Lượng (Trường Đại học Phạm Văn Đồng) hăng say trao truyền ngọn lửa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cho các em sinh viên. Đây là bài học có ý nghĩa to lớn, là hành trang đối với thế hệ trẻ trên con đường bước vào tương lai, tiếp nối trọng trách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phóng viên Báo Quảng Ngãi ghi lại từ bài giảng của ThS.Trần Công Lượng.

Sinh viên Quảng Ngãi xếp hình cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn. Ảnh: PV Qua 12 lần đại hội của Đảng, Đại hội lần thứ I, II, III là những đại hội xây dựng đường lối giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và Đảng ta đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV năm 1976 là đại hội đánh giá sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đánh giá toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) trong thời kỳ quá độ ở miền Bắc và đại hội định hướng một đường lối rất mới cho Đảng và nhân dân ta, đó là đường lối đất nước thống nhất đi lên CNXH. Đây là đường lối, chủ trương rất lớn của Đại hội IV, và cũng từ đường lối của một đất nước thống nhất, cùng quá độ đi lên CNXH khởi đầu để những đại hội tiếp theo tiếp tục hoàn thiện đường lối phát triển đất nước như hôm nay. Qua 12 lần đại hội của Đảng, Đại hội lần thứ I, II, III là những đại hội xây dựng đường lối giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và Đảng ta đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV năm 1976 là đại hội đánh giá sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đánh giá toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) trong thời kỳ quá độ ở miền Bắc và đại hội định hướng một đường lối rất mới cho Đảng và nhân dân ta, đó là đường lối đất nước thống nhất đi lên CNXH. Đây là đường lối, chủ trương rất lớn của Đại hội IV, và cũng từ đường lối của một đất nước thống nhất, cùng quá độ đi lên CNXH khởi đầu để những đại hội tiếp theo tiếp tục hoàn thiện đường lối phát triển đất nước như hôm nay.

Từ Đại hội lần thứ IV cho đến Đại hội XII và sắp đến là Đại hội XIII là những đại hội xây dựng đường lối, chính sách, chủ trương lớn của Đảng để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội Đảng lần thứ VI là đại hội khởi đầu cho sự nghiệp đổi mới, đại hội mà chúng ta biết rằng CNXH trên thế giới lâm vào khủng hoảng rất sâu sắc. Khủng hoảng của CNXH lúc bấy giờ cũng chính là sự khủng hoảng về mô hình xây dựng CNXH, khủng hoảng về đường lối xây dựng CNXH ở tất cả các nước XHCN.

Lãnh đạo Trường Đại học Phạm Văn Đồng khen thưởng sinh viên đoạt giải cao tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học. Ảnh: P.V Riêng với Việt Nam, từ Đại hội VI chúng ta định hướng được con đường độc lập tự chủ đi lên của mình. Đến Đại hội VII, trong bối cảnh CNXH không chỉ có khủng hoảng mà còn sụp đổ ở nhiều nước, thì trong Đại hội VII Đảng ta đã đề ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, xác định được những đặc trưng cơ bản của CNXH mà Đảng và nhân dân ta xây dựng... Riêng với Việt Nam, từ Đại hội VI chúng ta định hướng được con đường độc lập tự chủ đi lên của mình. Đến Đại hội VII, trong bối cảnh CNXH không chỉ có khủng hoảng mà còn sụp đổ ở nhiều nước, thì trong Đại hội VII Đảng ta đã đề ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, xác định được những đặc trưng cơ bản của CNXH mà Đảng và nhân dân ta xây dựng...

Từ Đại hội VI cho đến Đại hội XII, sự nghiệp đổi mới đất nước đã thành công tốt đẹp và có ý nghĩa lịch sử to lớn. Ý nghĩa lịch sử to lớn từ Đại hội VI khởi đầu sự nghiệp đổi mới mãi cho đến bây giờ, khẳng định con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và những chủ trương lớn để phát triển đất nước do Đảng đề ra là hoàn toàn đúng đắn. Thành tựu qua 35 năm đổi mới đất nước khẳng định con đường đi của Đảng là đúng, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, là con đường đúng đắn mà chúng ta theo đuổi từ khi Đảng ta ra đời mãi cho đến hôm nay.

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, đời sống của nhân dân ngày càng ổn định và no ấm, khẳng định và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên thế giới. Đó là tâm thế, tạo đà để chúng ta tiếp tục xây dựng đất nước trong thời gian đến. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, từ đó càng thêm củng cố, xây dựng vững chắc niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong thời điểm Đảng ta sắp tròn 91 năm tuổi. Nhìn lại lịch sử của Đảng, chúng ta càng thêm tự hào và trọn một niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong dự thảo Nghị quyết trình Đại hội XIII, nhân dân tâm huyết ở chỗ đề ra khát vọng của một đất nước từ nay đến năm 2030, năm 2045 nước ta sẽ trở thành một nước công nghiệp hiện đại, trở thành một nước phát triển. Hướng về Đại hội XIII của Đảng, chúng ta kỳ vọng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng trong việc phát triển kinh tế - xã hội để nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, thực hiện được khát vọng của dân tộc là hùng cường và thịnh vượng.

MINH ANH

(ghi)