Tiếng nói đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

(Báo Quảng Ngãi)- Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 20 đại biểu gồm 18 đại biểu chính thức được Đại hội bầu và 2 đại biểu đương nhiên, đại diện cho hơn 54 nghìn đảng viên mang tiếng nói, nguyện vọng của đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đến với đại hội. Tất cả đều kỳ vọng rằng Đại hội XIII sẽ đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách mới, mở ra hướng phát triển đất nước phù hợp trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay; phát huy các tiềm lực nội sinh và tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế để phát triển nhanh, bền vững.

Đại tá Võ Văn Bá – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: "Xây dựng thế trận quốc phòng ngày càng vững mạnh"

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng đã kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, từ đó giữ vững ổn định chính trị; kinh tế, văn hóa được bồi đắp, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, Đảng ta vẫn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Qua đại hội, chúng tôi kỳ vọng đối với quân đội sẽ được tăng cường về thế trận quốc phòng ngày càng vững mạnh. Trong đó, tập trung xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số binh chủng lên thẳng hiện đại để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ: "Kỳ vọng những chủ trương lớn giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển"

Là đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, tôi cảm thấy đây là một vinh dự, một niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao. Đó là, phải thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu; tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc kết quả của đại hội để tổ chức thực hiện và tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả ở địa phương và cơ sở; nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội XIII vào cuộc sống. Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Ba Tơ đều có chung niềm tự hào, phấn khởi và nhiều nguyện vọng, tâm huyết.

Tôi kỳ vọng đại hội có những định hướng, chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối để tạo cơ hội cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na: "Mong muốn phát huy tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ"

Lần đầu dự Đại hội Đảng toàn quốc, bản thân tôi rất vinh dự, hạnh phúc và cũng nhận thấy trách nhiệm của mình.

Ngoài mong muốn và đặt kỳ vọng đại hội sẽ bầu những cán bộ tiêu biểu về năng lực, trình độ và đạo đức, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, thì bản thân là đại biểu nữ đại diện cho các tầng lớp phụ nữ của tỉnh, tôi mong muốn đại hội sẽ có các chính sách, giải pháp cụ thể hơn, hiệu quả hơn để hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; phát huy tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ, nhất là ở nông thôn, miền núi, giúp chị em có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi Võ Thành Đàng: "Tiếp tục có những quyết sách lớn, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới"

Nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành những chủ trương, quyết sách tạo sự đột phá về tư duy, tầm nhìn, góp phần không nhỏ tháo gỡ khó khăn, nút thắt, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia và huy động nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Qua cải cách thể chế, cải cách hành chính, nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh được tháo gỡ; môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh không ngừng được cải thiện. Uy tín, vai trò, vị thế của Việt Nam tăng lên rõ rệt trên trường quốc tế. Tôi kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng tiếp tục có những chủ trương, quyết sách lớn, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; xây dựng Chính phủ kiến tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng tiến bộ KH&CN, chủ động hội nhập quốc tế... để doanh nghiệp có điều kiện phát triển, đóng góp cho xã hội và chăm lo người lao động tốt hơn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa: "Cụ thể hóa các chính sách phù hợp với thực tiễn giai cấp công nhân hiện nay"

Qua nghiên cứu dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tôi nhận thấy đã đề cập rất rõ và có nhiều chính sách đối với việc xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, để triển khai các chính sách này, tôi mong Đảng và Nhà nước cần chỉ đạo các ngành chức năng cụ thể hóa các chính sách cho phù hợp với thực tiễn giai cấp công nhân hiện nay.

Ví dụ như xây dựng tổ chức công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đủ mạnh, nhất là cần quan tâm cụ thể hóa các nội dung để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh phải gắn với xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.

