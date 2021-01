Phát huy sức mạnh đoàn kết

(Báo Quảng Ngãi)- Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được Thị ủy Đức Phổ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và trong toàn dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhiều mô hình hiệu quả

Đưa chúng tôi đi tham quan mô hình trồng rau, củ, cây ăn quả cho năng suất cao ở địa phương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ) Võ Thị Tranh cho biết: Xã đang hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; trong đó tập trung thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần tăng năng suất, sản lượng trên một diện tích. Đây là một trong những việc làm khó khăn, do liên quan đến nhiều hộ dân và tập quán canh tác.

Người dân xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ) trồng cây mãng cầu trên đất cát cho hiệu quả cao. Trước thực tế này, Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ chủ trương, lợi ích khi chuyển đổi cây trồng. Nhờ đó, một số mô hình đã được thực hiện hiệu quả. Điển hình như mô hình “Dân vận khéo trong chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất cát bạc màu” của Hội Nông dân xã Phổ Khánh. Nông dân đã ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, sử dụng hệ thống tưới phun tiết kiệm nước để trồng nhiều loại cây trên đất cát bạc màu như: Dừa xiêm lùn, mãng cầu dai, bưởi da xanh, đậu phụng, củ sắn... cho hiệu quả và năng suất cao. Trước thực tế này, Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ chủ trương, lợi ích khi chuyển đổi cây trồng. Nhờ đó, một số mô hình đã được thực hiện hiệu quả. Điển hình như mô hình “Dân vận khéo trong chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất cát bạc màu” của Hội Nông dân xã Phổ Khánh. Nông dân đã ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, sử dụng hệ thống tưới phun tiết kiệm nước để trồng nhiều loại cây trên đất cát bạc màu như: Dừa xiêm lùn, mãng cầu dai, bưởi da xanh, đậu phụng, củ sắn... cho hiệu quả và năng suất cao.

Ngoài ra, xã Phổ Khánh cũng thực hiện có hiệu quả việc huy động sức dân tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn, đường giao thông...

Từ năm 2017 - 2020, các đơn vị, địa phương ở TX.Đức Phổ đã đăng ký, thực hiện đạt hiệu quả 194 mô hình “Dân vận khéo”. Điển hình là mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các hoạt động ở khu dân cư, hộ gia đình” do Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phát động. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 65/83 khu dân cư của 15 xã, phường triển khai thực hiện mô hình, góp phần xây dựng môi trường sống, sinh hoạt lành mạnh, văn minh. Mô hình “camera an ninh” ở xã Phổ Thuận cũng đã phát huy hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương và được nhân rộng tại 9 xã, phường trên địa bàn thị xã. Hay mô hình "Vận động nhân dân thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa” được người dân đồng thuận cao và đã thực hiện được 1.943ha...

Hướng về cơ sở

Để phong trào thi đua "Dân vận khéo" phát triển sâu rộng, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thị xã.

Qua đó, các cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo công tác dân vận bằng các mô hình cụ thể, thiết thực, phân công rõ người, rõ việc trong thực hiện, góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, tỷ lệ hộ nghèo từ 6,6% năm 2016 giảm xuống còn 3,7% năm 2020. Đặc biệt, việc thực hiện phong trào "Dân vận khéo" ở TX.Đức Phổ luôn gắn với việc xây dựng, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Kiên cho biết: Công tác dân vận của Đảng luôn có vai trò quan trọng trong việc vận động, đoàn kết, tập hợp, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn đã kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

“Trong thời gian tới, hệ thống dân vận của thị xã sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện tốt những chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Cùng với đó là đổi mới hoạt động dân vận, hướng mạnh về cơ sở; tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân”, ông Kiên nhấn mạnh.

