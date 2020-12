Thủ tướng tiếp Đại sứ New Zealand

Chiều ngày 10/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ New Zealand, bà Wendy Matthews đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan hệ Việt Nam - New Zealand thân thiết ở tất cả các cấp, hợp tác trên tất cả nhiều lĩnh vực. Ảnh: VGP/Quang Hiếu Đại sứ New Zealand Wendy Matthews cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp. Bà cũng nhấn mạnh năm 2020 đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand; chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; New Zealand mong muốn học tập những kinh nghiệm tổ chức các hội nghị trực tuyến của Việt Nam. Việc nâng cấp quan hệ hai nước trong tháng 7 vừa qua đã minh chứng cho quan hệ tin cậy giữa Việt Nam và New Zealand.

Đại sứ cho biết mặc dù đại dịch COVID-19 gây ra những cản trở tuy nhiên lại tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp New Zealand đẩy nhanh đầu tư tại Việt Nam. Đối với lĩnh vực giáo dục, các trường đại học hai bên đã phát huy tinh thần sáng tạo trong đầu tư và đào tạo. Đại sứ bày tỏ hy vọng thời gian tới, nhiều cán bộ và sinh viên Việt Nam tiếp tục sang học tập, đào tạo ở New Zealand. Chia sẻ với những mất mát đối với nhân dân Việt Nam do bão lũ, bà mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quản lý thiên tai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, một nhiệm kỳ rất thành công. Thủ tướng khẳng định quan hệ giữa hai nước gần gũi, thân thiết ở tất cả các cấp, hợp tác trên tất cả nhiều lĩnh vực. Việt Nam tiếp tục học hỏi những kinh nghiệm của New Zealand trong khởi nghiệp sáng tạo, giữ gìn văn hoá và môi trường học tập tốt. Thủ tướng cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước mới chỉ hơn 1 tỷ USD, chưa tương xứng với tiềm năng; mong muốn hai nước sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh của mình để nâng kim ngạch thương mại trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng đánh giá cao công tác kiểm soát dịch bệnh COVID- 19 của New Zealand và nêu rõ mặc dù COVID- 19 còn phức tạp trên thế giới, tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sự an toàn cho người dân.

Theo Nguyễn Đức/Chinhphu.vn