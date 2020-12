Hai nhân tố làm nên thành công Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII). Qua hội nghị, cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm tin tưởng, kỳ vọng vào những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa của đất nước sau Đại hội XIII.

1. Gần 91 năm qua, tưởng chừng có lúc Đảng bị tiêu vong bởi thực dân, đế quốc khủng bố trắng; lại từng phải tự tuyên bố giải tán, rút vào hoạt động bí mật, thay đổi tên gọi (do sách lược cách mạng). Song, vượt qua những gian nan, thử thách có tính sống còn, Đảng ta ngày càng vững mạnh, trở thành lực lượng tinh hoa không thể thay thế được trên vũ đài chính trị và trong lòng người dân Việt Nam yêu nước.

Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Sức sống bất diệt của Đảng xây dựng trên nền tảng tư tưởng tiên tiến của thời đại, được soi rọi bởi chủ nghĩa Mác - Lênin và kiểm định thành công từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Ngay khi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đinh ninh điều cần nhất trên đời là “độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào”. Tư tưởng yêu nước chân chính, tư tưởng cách mạng triệt để ấy đã trở thành linh hồn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên từ khi thành lập đến nay, Đảng chưa bao giờ phản bội lại lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

Qua thời gian, qua thử thách, lý tưởng cách mạng của Đảng ngày càng được làm sâu sắc hơn, kiên định hơn, trở thành những giá trị tinh thần bất tử, được biết bao chiến sĩ hy sinh cuộc đời riêng để tô đỏ truyền thống của Đảng quang vinh; nhờ thế mà Đảng ta đã giác ngộ, thu hút, đoàn kết ngày càng đông đảo hơn, mạnh mẽ hơn, bồi đắp niềm tin son sắt của nhân dân, đủ sức làm thành trì nhân tâm cho Đảng trường tồn.

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là sự tự gột rửa trong Đảng, làm sáng thêm viên ngọc tinh thần cộng sản. Năm 2020, trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa giữ đà tăng trưởng kinh tế, vừa chống thiên tai, đại hội Đảng các cấp vẫn được tổ chức đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng. Văn kiện đại hội, công tác nhân sự được chuẩn bị bài bản, công phu, kỹ lưỡng, hội tụ được trí tuệ, tâm huyết của Đảng và nhân dân; công tác tuyên truyền tạo khí thế, tinh thần thi đua yêu nước tạo nên đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong Đảng và toàn xã hội… Đây chắc chắn là những điều kiện tiên quyết, nhân tố bên trong, bảo đảm thắng lợi Đại hội XIII của Đảng sắp tới.

Kể từ khi có Đảng lãnh đạo, trong từng chu kỳ thời gian và diễn biến thời cuộc cho thấy, sau mỗi giai đoạn thử thách, đất nước sẽ tích lũy được những thành tựu, kinh nghiệm để bước vào một giai đoạn phát triển cao hơn. 15 năm đầu tiên kể từ khi thành lập, Đảng vừa khẳng định vai trò lãnh đạo, vừa đấu tranh bảo vệ sự sống còn của mình, đồng thời tuyên truyền, vận động, giác ngộ quần chúng cách mạng, tôi rèn bản lĩnh chính trị, sáng tạo phương thức đấu tranh phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể, quyết đoán chớp thời cơ, nên đã lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

Qua 30 năm thử thách khốc liệt, thắng lợi cuối cùng của hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ xâm lược đã hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, mở ra tiền đề thống nhất đất nước, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng; cùng với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tiếp tục khẳng định chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.

2. Gần 35 năm đổi mới, đất nước đã đạt những thành tựu có tính lịch sử trên nhiều phương diện, mở ra hướng phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chính trị được giữ vững, xã hội ổn định, văn hóa được bồi đắp, an sinh xã hội được chăm lo. Uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được mở rộng, nâng cao. Cơ đồ Việt Nam đã được củng cố, xây đắp vững chãi hơn bao giờ hết, ấy là nhờ vào lòng dân và ý Đảng hòa trong khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc, vì sự tiến bộ chung của con người. Trong các thành tố tạo nên cơ đồ Việt Nam thì có một số thành tố mang tính quyết định, đó là: Chủ quyền quốc gia được giữ vững, tiềm lực kinh tế được cải thiện rõ rệt, uy tín và vị thế quốc tế được mở rộng, củng cố, nâng cao, đặc biệt là lòng dân vững tin vào tính quyết đoán chính trị của Đảng, vào sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tinh thần yêu nước được soi rọi bởi tinh thần tự quyết dân tộc chính là phương thuốc cứu sinh chế độ trong mọi hoàn cảnh. Thiên tai, dịch bệnh luôn diễn biến phức tạp, khó lường. Xã hội luôn đứng trước áp lực giữa lợi ích cục bộ và lợi ích chung. Kinh tế luôn phải đối mặt với những yếu tố rủi ro. Nhưng, đáng lưu ý hơn cả là sự tồn vong của chế độ luôn phải đối mặt với nguy cơ tha hóa quyền lực.

Để có thể lãnh đạo đất nước vượt qua thử thách, Đảng Cộng sản Việt Nam phải giữ vững bản chất cách mạng, phải chứng minh bằng hành động mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Trong công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đảng đã kịp thời có những quyết sách chính trị sát hợp với tình hình quốc tế và trong nước, chủ động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19. Qua đó càng cho thấy, Đảng ta là Đảng vì nước vì dân, là Đảng của hành động cách mạng.

Sau gần 35 năm đổi mới, Đảng ta, nhân dân ta đã nhận diện rõ vận hội cho một thời kỳ đổi mới sâu sắc hơn, toàn diện hơn, nhưng thách thức cũng nhiều hơn. Nhận thức rõ thời cơ và thách thức, Đảng không do dự, nhân dân không hoang mang, phát huy truyền thống dân tộc, biến nguy thành cơ, đó là nội sinh dân tộc để nuôi dưỡng khát vọng xây dựng Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

… Hành trang của gần 35 năm đổi mới, sự chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng, với định hướng phát triển đất nước đúng đắn, rõ tầm nhìn khát vọng đến năm 2030, năm 2045; niềm tin của nhân dân, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế là những nhân tố bảo đảm để Đại hội XIII của Đảng chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.