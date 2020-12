Dân vận khéo ở Phổ An

(Báo Quảng Ngãi)- Việc thi đua dân vận khéo được xã Phổ An (TX.Đức Phổ) triển khai sâu rộng, hiệu quả, với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Về xã Phổ An những ngày này sẽ chứng kiến sự đổi thay của một địa phương đang trên đường xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Trên các tuyến đường chạy vòng quanh xã hay tại các khu công sở, trường học... đâu đâu cũng thấy màu hoa khoe sắc. Cảnh quan, môi trường sạch đẹp. Gặp gỡ, trò chuyện với người dân địa phương, bên cạnh những câu chuyện về phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu còn là niềm vui, khi quê hương ngày càng khang trang, khởi sắc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phổ An (TX.Đức Phổ) nắm tình hình nhân dân ở cơ sở.

Ông Trần Văn Mai, một người dân Phổ An cho hay: "Mọi chủ trương ở xã đề ra đều được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Bởi lẽ, cuộc sống này là do người dân làm chủ, người dân hưởng thụ, nên phải cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền để có được cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, quê hương càng văn minh, giàu đẹp".

Sự đồng thuận này chính là thành quả của công tác dân vận khéo khi cấp ủy, chính quyền và người dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng NTM. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phổ An Đặng Hoanh, phương châm của xã là "gần dân, sát dân" để xây dựng các mô hình thiết thực, hiệu quả. Nhờ vậy, rất nhiều mô hình dân vận khéo thiết thực được triển khai như, vận động nhân dân không rải vàng mã, không sử dung nhạc cụ trong lễ tang, giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Đặc biệt, từ khi có mô hình “tuyến đường cây, đường hoa” ở tất cả các khu dân cư đã làm cho ý thức của nhân dân ngày một nâng lên trong việc bảo vệ và xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Không chỉ có mô hình tạo hiệu ứng lan tỏa cộng đồng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Phổ An đã đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên lĩnh vực phát triển kinh tế, coi đây là mục tiêu quan trọng để nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân, như cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, chuyển đổi cây trồng, cải tạo đất bỏ hoang để sản xuất...

Một trong những điểm sáng ở xã Phổ An là thực hiện tốt công tác hòa giải và giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều năm liên tiếp xã không xảy ra tai nạn giao thông và không có đơn thư vượt cấp. Tất cả 14 tổ hòa giải ở xã đều hoạt động hiệu quả, góp phần hàn gắn những xích mích, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư.

Trưởng ban hòa giải thôn An Thạch Nguyễn Văn Thịnh cho biết: "Mới đây, chúng tôi đã hòa giải thành công vụ tranh chấp bờ rào giữa hai gia đình. Bên cạnh cái lý, chúng tôi luôn coi trọng chữ tình, dùng uy tín, kinh nghiệm sống của mình để xóa bỏ các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Khối trưởng Dân vận xã Phổ An Nguyễn Minh Hà, để duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí NTM, khối dân vận xã đã quán triệt, triển khai đồng bộ kế hoạch, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo đến 4/4 tổ dân vận của xã. Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, với nhiều mô hình, cách làm thiết thực, đã tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là việc vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào khuyến học, khuyến tài; giữ gìn vệ sinh môi trường... làm cho đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú. Đây cũng là cơ sở giúp Phổ An tiến tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao như Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Bài, ảnh: T.THUẬN