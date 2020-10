Đảm bảo an ninh phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh

(Báo Quảng Ngãi)- Để góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh đang nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an ninh chính trị cho sự kiện quan trọng này.

Chú trọng địa bàn trọng điểm

Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn, Trung tá Võ Thanh Việt cho hay: Để đảm bảo sự bình yên cho nhân dân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện nói chung và KKT Dung Quất nói riêng, Công an huyện đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong đó, Công an huyện tăng cường nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ nhân, hộ khẩu các đối tượng người ngoài tỉnh, người nước ngoài đến làm việc tại KKT Dung Quất; tăng cường trinh sát, lập phương án đấu tranh, triệt phá các nhóm tội phạm; chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Công an tỉnh mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: BS

Còn theo Trưởng Công an xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh), Trung tá Cao Văn Thành, để giữ vững ANTT, Công an xã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT; tuyên truyền cho công nhân lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; củng cố, kiện toàn các đội bảo vệ cơ quan, đồng thời phối hợp với các công ty đóng trên địa bàn, tăng cường công tác đảm bảo ANTT...

Trong 9 tháng năm 2020, qua 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 90,44% vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; bắt, xử lý 1.244 đối tượng; đấu tranh, triệt phá 16 băng, nhóm, với 190 đối tượng. Bắt, vận động đầu thú 36 đối tượng truy nã... Không để bị động, bất ngờ

Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phan Công Bình cho biết: Bảo vệ an ninh, an toàn cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của lực lượng công an. Do đó, ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh đã xây dựng nhiều phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn và triển khai đồng bộ các phương án, biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, loại trừ các nhân tố phức tạp liên quan đến ANTT có tác động đến quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo các chuyên đề; thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; tập trung điều tra, khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án được dư luận quan tâm; chỉ đạo lực lượng tăng cường nắm tình hình, âm mưu hoạt động chống phá đại hội của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; rà soát, đánh giá công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; chỉ đạo giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT; quản lý chặt chẽ số đối tượng tham gia tổ chức, hội, nhóm phản động, chống đối, nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá đại hội đảng. Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn phối hợp với Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Hương Minh