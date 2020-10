Cuộc biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ: Mốc son đấu tranh đầu tiên của Đảng bộ Quảng Ngãi

Phát huy truyền thống yêu nước Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Kiên cho biết: "Phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của quê hương, trong 90 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi nói chung và nhân dân TX.Đức Phổ nói riêng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hy sinh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Ngày nay, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân TX.Đức Phổ tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, từng bước ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Đầu năm 2020, huyện Đức Phổ chính thức được công nhận là thị xã, với 15 đơn vị hành chính gồm 7 xã, 8 phường. Trong giai đoạn 2016 - 2020, giá trị sản xuất của Đức Phổ tăng bình quân gần 17%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...