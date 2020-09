Vững bước đi lên với hào khí mùa thu cách mạng

(Báo Quảng Ngãi)- Cách đây tròn 75 năm, trong những ngày tháng Tám năm 1945 hào hùng, nắm bắt thời cơ “ngàn năm có một”, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phát xít; lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, giành chính quyền trong toàn quốc.

Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tuyên ngôn khẳng định: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới... Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả đấu tranh lâu dài của nhân dân ta chống đế quốc thực dân, phát huy cao nhất truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc đã được hình thành hàng ngàn năm lịch sử. Thật tự hào, đây là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới, khi một dân tộc nhỏ đã tự đứng lên giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân; Đảng ta mới 15 tuổi, với khoảng 5.000 đảng viên đã lãnh đạo cách mạng thành công, giành chính quyền trong toàn quốc và trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt chặng đường cách mạng 75 năm qua.

Tại Quảng Ngãi, mùa thu cách mạng 75 năm trước cũng đã ghi dấu vào lịch sử bằng những mốc son chói lọi. Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ vào ngày 11.3.1945, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và cán bộ Việt Minh các cấp đã kêu gọi nhân dân nhất tề đứng lên giành chính quyền. Trưa ngày 14.8.1945, tuy chưa nhận được lệnh của Trung ương, nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và nhận định: Thời cơ khởi nghĩa đã đến, phải cấp tốc huy động quần chúng nổi dậy khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền về tay nhân dân.

Chỉ trong 3 ngày, từ 14 đến 16.8.1945, hầu hết các làng xã, phủ, tổng, huyện trong tỉnh, kể cả thị xã Quảng Ngãi và đảo Lý Sơn, nhân dân đã nổi dậy giành quyền làm chủ. UBND Cách mạng lâm thời tỉnh Lê Trung Đình được thành lập và ra mắt đồng bào vào ngày 30.8.1945. Như vậy, trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Quảng Ngãi là một trong những tỉnh khởi nghĩa giành chính quyền sớm ở miền Nam, góp phần cho Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong cả nước, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2.9.1945.

Suốt 75 năm qua, lời tuyên bố hùng hồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh như vẫn còn vang vọng từ Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Người không ngừng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác và ngày càng hun đúc thành “bản lĩnh Việt Nam” dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong gần 35 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, đưa đất nước từng bước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, trở thành nước có thu nhập trung bình; dân chủ xã hội được mở rộng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng ta càng thấu hiểu giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, tạo thêm động lực để đưa đất nước vững bước tiến lên.

Thành quả vĩ đại, hào khí và những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám là hành trang, động lực tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước đi lên, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

QUẢNG NGÃI