Kinh nghiệm từ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong tỉnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đảm bảo nội dung, nguyên tắc, thủ tục, đạt kết quả tốt và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Dân chủ, đúng quy định của Đảng

Đến cuối tháng 8.2020, 17/17 đảng bộ cấp trên cơ sở trong tỉnh đã tổ chức xong đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và xây dựng văn kiện trình đại hội, đảm bảo chặt chẽ, có chất lượng, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, các tầng lớp nhân dân, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Trong đại hội, đã thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các văn kiện của cấp trên và cấp triệu tập đại hội.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc bầu cử cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ở tất cả các đại hội đều đảm bảo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, nhân sự trúng cử cấp ủy, ủy viên ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt với sự tín nhiệm cao; số dư trong danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy đảm bảo theo quy định. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo phân bổ của tỉnh, với 334 đồng chí (trong đó, đại biểu chính thức là 304 đồng chí, đại biểu dự khuyết là 30 đồng chí).

Cùng với đó, chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương được chú trọng thực hiện. Toàn tỉnh có 12 đồng chí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Việc đổi mới cấp ủy viên được quan tâm, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt so với quy định (cán bộ trẻ đạt 13,58%; cán bộ nữ đạt 14,6%), có 13 đảng bộ cấp trên cơ sở có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, trang trí khánh tiết của các đại hội được coi trọng; công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn được đảm bảo.

Đạt được những kết quả nổi bật nêu trên trước hết là do có sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, đã ban hành hệ thống văn bản đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, nhất quán; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc hướng dẫn kịp thời của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đặc biệt là nhận thức và sự đồng thuận cao của đội ngũ đảng viên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 22.10, tại Nhà Văn hóa Lao động (TP.Quảng Ngãi). Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa trong việc quyết định sự phát triển của tỉnh 5 năm tới. Từ nhiều tháng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy trình theo quy định của Đảng.

Những bài học kinh nghiệm

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết: Thành công của đại hội cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiền đề quan trọng trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kinh nghiệm rút ra từ đại hội cấp trên cơ sở là công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trọng tâm là Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt được thẩm định chặt chẽ về tiêu chuẩn, bảo đảm số dư trong bầu cử và quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu và độ tuổi của cấp ủy viên.

Hầu hết các văn kiện đều xác định được chủ đề đại hội, có tính đến mục tiêu hướng đến trong thời gian của nhiệm kỳ và 5 - 10 năm đến; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Thời gian đại hội rút ngắn để phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Đức Phổ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, từ việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở vừa qua, tỉnh đã rút ra bài học kinh nghiệm để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Đó là, cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng các hình thức trực quan, sinh động nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chuẩn bị chu đáo về các điều kiện tổ chức phục vụ đại hội, về cơ sở vật chất, công tác phục vụ đại hội.

"Một điều kiện mang tính quyết định mang lại sự thành công cho đại hội đó là sự đoàn kết trong ban chấp hành, ban thường vụ từ quá trình chuẩn bị đến khi tổ chức. Đặc biệt, công tác nhân sự phải được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của trung ương và các văn bản chỉ đạo tỉnh ủy; đồng thời, phải tiến hành nghiêm túc, đúng trình tự, quy trình, phát huy dân chủ, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Ngoài ra, cần nắm chắc tình hình và dự báo một số tình huống có thể xảy ra để chuẩn bị trước phương án giải quyết...", Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

