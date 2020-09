Đoàn kết lương giáo ở Trường Khay

(Báo Quảng Ngãi)- Thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ (Sơn Hà) có trên 60% dân số là đồng bào theo đạo. Điều đáng ghi nhận là, giáo dân nơi đây luôn nêu cao tinh thần tự giác, tự nguyện tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thể hiện qua những việc làm cụ thể, thiết thực.

Sau hơn 4 tháng thi công, Nhà Văn hóa thôn Trường Khay đã hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Hơn ai hết, người dân trong thôn là những người vui nhất. Bởi từ nay họ không phải xuống ủy ban xã hay nhờ nhà dân để sinh hoạt.

Mục sư Đinh My (bên phải) đã hiến gần 1.000m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn.

Họ càng trân trọng tấm lòng của người đã hiến đất để làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Đó là mục sư Đinh My đã tình nguyện hiến gần 1.000m2 đất để thôn xây dựng nhà văn hóa. Mục sư Đinh My cho hay: "Mỗi lần họp phải mượn nhà dân, hoặc phải xuống ủy ban xã, nên thấy rất trở ngại. Từ đó tôi suy nghĩ phải làm điều gì đó để đóng góp cho dân làng. Khi biết địa phương cần có diện tích tương đối lớn để xây dựng nhà văn hóa là tôi tình nguyện hiến luôn. Dù mảnh đất không nằm ở vị trí mặt đường như mong muốn của địa phương, nhưng cũng thuận lợi vì cách trung tâm xã chưa đầy 1km. Giờ nhà văn hóa gần hoàn thành, ước nguyện của người dân nơi đây đã thành hiện thực. Hy vọng đây sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa, cộng đồng, kết nối bà con lương- giáo để xây dựng tình làng nghĩa xóm đoàn kết, gần gũi, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Với sự hỗ trợ, giúp sức từ chính quyền các cấp, những năm qua, bà con giáo dân ở thôn Trương Khay đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là hiến đất, chặt bỏ cây cối để làm đường giao thông nông thôn. Chỉ trong 3 năm, đã có 13 tuyến đường với chiều dài gần 6km, rộng 4,5m được hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp người dân đi lại thuận lợi.

Theo Trưởng thôn Trường Khay Nguyễn Vàng, thôn có 5 hệ phái Tin lành hoạt động với hơn 60% đồng bào theo đạo. Nhờ làm tốt công tác dân vận, nên việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của địa phương rất thuận lợi, nhận được sự hưởng ứng tích cực của giáo dân. Đơn cử, trong việc xây dựng 13 tuyến đường, nếu không phối hợp nhịp nhàng với các chức sắc tôn giáo, tranh thủ sự đồng thuận của người dân, giáo dân thì rất khó thành công. Hầu như mỗi khi xã triển khai việc gì thì chúng tôi đều đến trực tiếp nhà mục sư để trao đổi.

Từ việc tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng họ đều đồng thuận, đóng góp cho địa phương như mục sư Đinh Tấn Vĩnh ủng hộ gần 20 triệu đồng, mục sư Đinh My ủng hộ 5 triệu đồng và hiến gần 1.000m2 đất để xây dựng nhà văn hóa... Các vị mục sư còn kêu gọi giáo dân hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới...".

Về Trường Khay bây giờ không còn thấy những con đường đất đá, lầy lội vào mùa mưa, mà đã thay thế bằng đường bê tông kiên cố. Những ngôi nhà mái ngói khang trang ngày càng nhiều. Các mô hình phát triển kinh tế phát huy hiệu quả trong xóa đói, giảm nghèo... Kết quả đó là bức tranh sáng về sự đoàn kết lương giáo, từ chủ trương của Đảng về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó cũng là thành quả của việc thực hiện “dân vận khéo” mà cấp ủy thôn Trường Khay đã vận dụng một cách linh hoạt, khéo léo, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: T.THUẬN