Tư Nghĩa: Bước tiến qua một nhiệm kỳ

(Báo Quảng Ngãi)- Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Tư Nghĩa đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương và cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân...

Về đích huyện nông thôn mới

Bây giờ, đường làng, ngõ xóm ở Khu dân cư Điền An 3, xã Nghĩa Thương đều được bê tông khang trang. Hệ thống giao thông hoàn thiện đã góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo ở Điền An 3 hiện chỉ còn 2%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 37 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 3 lần so với năm 2011.

Ông Nguyễn Đức Thắng, người dân xã Nghĩa Thương cho hay: Khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) thì hầu hết người dân đều đồng tình ủng hộ và cùng chung tay thực hiện. Nhờ đó, diện mạo Nghĩa Thương nói chung và thôn Điền An 3 nói riêng khởi sắc rõ rệt. Kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, điện đường thắp sáng đến từng hộ gia đình. Người dân có khu sinh hoạt, công viên... nên hầu như ai cũng phấn khởi.

Xây dựng NTM là nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở huyện Tư Nghĩa. Với sự đồng lòng của nhân dân, toàn huyện đã huy động trên 1.500 tỷ đồng xây dựng NTM. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 100 tỷ đồng, hiến hàng nghìn mét vuông đất để góp phần xây dựng hạ tầng, mở rộng giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Trong nhiệm kỳ qua, huyện Tư Nghĩa có thêm 11 xã NTM, đưa 13/13 xã của huyện đạt chuẩn NTM. Đặc biệt, cuối năm 2019, Tư Nghĩa hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới, về đích sớm hơn một năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Quá trình xây dựng NTM đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 5,3% vào năm 2015 xuống còn gần 2% trong năm 2020.

Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Lê Trung Thành cho biết: Bước vào đầu nhiệm kỳ, huyện Tư Nghĩa chỉ có xã Nghĩa Lâm đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nên chỉ sau 4 năm, 13/13 xã đều đạt chuẩn NTM, góp phần để Tư Nghĩa hoàn thành các tiêu chí huyện NTM. Sau khi trở thành huyện NTM, Tư Nghĩa tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng, tạo thuận lợi trong giao thương và tạo sức hút các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Từ đó, giải quyết việc làm, tạo thu nhập bền vững cho người dân.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Tư Nghĩa hoàn thành 37/42 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân 16%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng gần 40%, ngành công nghiệp - xây dựng 48%, ngành nông nghiệp hơn 12%. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt trên 1.285 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đến năm 2020 khoảng 43 triệu đồng/người/năm, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2015. Bình quân mỗi năm Tư Nghĩa tạo việc làm mới cho khoảng 3.200 lao động. Phát triển đô thị, dịch vụ

Cùng với nhiệm vụ đột phá về xây dựng NTM, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tư Nghĩa lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định phát triển đô thị là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế. Vì thế, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Tư Nghĩa đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung đưa thị trấn Sông vệ và thị trấn La Ha đạt đô thị loại V.

Trung tâm huyện lỵ Tư Nghĩa rực rỡ cờ hoa hướng về ngày hội lớn.

Trong 5 năm qua, trên địa bàn thị trấn La Hà và Sông Vệ được đầu tư xây dựng 19 khu dân cư, đô thị, với tổng kinh phí hơn 800 tỷ đồng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Nhờ đầu tư có trọng điểm, thị trấn La Hà và Sông Vệ lần lượt cán đích đô thị loại V vào năm 2017 và 2018.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Vệ Trần Nam Giang chia sẻ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thế mạnh để xây dựng kết cấu hạ tầng. Nhờ đó, diện mạo thị trấn có nhiều khởi sắc, hình thành các khu dân cư tạo tiền đề để phát triển thương mại - dịch vụ. Hiện nay, ngành này chiếm trên 82% trong cơ cấu kinh tế của địa phương; đưa thu nhập bình quân của người dân đạt gần 50 triệu đồng/người/năm, cao hơn 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước.

Nét nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ huyện Tư Nghĩa là tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Trong 5 năm qua, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội là 2.619 tỷ đồng. Tư Nghĩa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 400 công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục và dân dụng... đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Thành quả trên đã minh chứng cho sự nỗ lực vượt bậc của cấp ủy, chính quyền huyện Tư Nghĩa trong việc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Diện mạo nông thôn ở Tư Nghĩa ngày càng khởi sắc.

Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Đức Hiệp cho biết: "Bước vào nhiệm kỳ mới, trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Tư Nghĩa sẽ tăng cường xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo huyện NTM bền vững và nhiệm vụ đột phá là tập trung khai thác các nguồn lực để phát triển đô thị, dịch vụ du lịch, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra".

