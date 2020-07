Trong 5 năm qua, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện Bình Sơn đạt 15.448 tỷ đồng. Hiện nay, đã có 95,67% đường huyện, 90% đường xã và 82% đường thôn được bê tông, nhựa hóa đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân. Huyện đã ưu tiên gần 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và vốn doanh nghiệp để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị thị trấn Châu Ổ, đạt 48/59 tiêu chí đô thị loại IV (tăng 6 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ). Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 17.773 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11,72%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm (gấp 1,4 lần so với năm 2015).