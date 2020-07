Công bố quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Ngày 31/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đối với Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung.

Theo đó, ngày 30/7/2020, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định nghỉ công tác từ ngày 1/8/2020; bắt đầu nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/9/2020; hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/9/2021 đối với Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định điều động đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội từ ngày 1/8/2020.

Cũng tại Lễ công bố, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định chỉ định vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Hải Trung, tân Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung sinh năm 1968 tại Vĩnh Phúc, từng giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an. Ngày 1/4/2016, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an.

Ngày 21/8/2018, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; chỉ định tham gia Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 8/6/2020, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã được lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy Công an Trung ương điều động về Bộ Công an đảm nhiệm chức danh Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Chúc mừng Trung tướng Đoàn Duy Khương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng để góp phần xây dựng lực lượng công an Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Vương Đình Huệ chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao trọng trách Giám đốc Công an thành phố và Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội.

Đồng chí Vương Đình Huệ tin tưởng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, từng trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung sẽ phát huy kinh nghiệm chuyên môn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng của Công an Thủ đô để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

