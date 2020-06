Đại tá Lê Hồng Nam chính thức nhận chức Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh

Sáng 30/6, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.

Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định nhiệm vụ Giám đốc Công an TP.HCM là một vinh dự lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề. Thượng tướng yêu cầu Đại tá Lê Hồng Nam tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường; củng cố xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, thực hiện thật tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Hồng Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Báo Công an TP.HCM

Đồng thời chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an; Thành ủy - UBND TP.HCM; lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các cấp, các ngành giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TP...

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu đối với Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM.

Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Lê Hồng Nam dự Hội nghị sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2020 tại hội trường Công an TPHCM.

Đại tá Lê Hồng Nam (sinh năm 1966, quê Bình Dương) là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an. Sau đó, được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An từ đầu năm 2019 đến nay.

Sáng cùng ngày, Công an TP.HCM ra mắt Trung tâm chỉ huy Công an TP.HCM được đầu tư hệ thống trang thiết bị tối tân, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông... trên địa bàn TP trong tình hình mới.

Theo Hoàng Thuận/Dân Trí