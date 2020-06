Chính quyền một cấp ở Lý Sơn: Người dân hài lòng, công chức xã còn lo

(Báo Quảng Ngãi)- Sau khi giải thể chính quyền cấp xã, chính quyền một cấp đi vào hoạt động, huyện Lý Sơn từng bước khắc phục những khó khăn, giải quyết các chế độ, thủ tục hành chính cho người dân một cách nhanh gọn.

Giải quyết nhanh thủ tục hành chính

Sau gần hai tháng đi vào hoạt động chính quyền một cấp tại Lý Sơn, mọi thủ tục hành chính đều giải quyết tại UBND huyện. Do đó, mỗi ngày số lượt người đến liên hệ, giải quyết các thủ tục tăng gấp đôi so với trước đây.

Ông Lê Văn Lành, ở xã An Vĩnh đến bộ phận tư pháp huyện làm thủ tục cho biết: “Từ khi chính quyền một cấp huyện đi vào hoạt động, tôi đến giải quyết thủ tục về đất đai, giấy tờ đều rất thuận lợi, không phải chờ đợi lâu. Nếu trước đây, khi đến UBND xã An Vĩnh, thì một số thủ tục phải chờ đưa lên huyện giải quyết. Giờ không phải đi nhiều nơi và cán bộ cũng giải thích, hướng dẫn nhiệt tình nên tôi rất hài lòng”.

Tổ công tác bộ phận một cửa UBND huyện Lý Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại đảo Bé.

Tại bộ phận tư pháp, các cán bộ cho biết, công việc hằng ngày nhiều gấp hai đến ba lần so với thời điểm chưa sáp nhập. Nếu trước đây chỉ có 3 cán bộ phụ trách, thì nay tăng lên 7 cán bộ để tiếp nhận hồ sơ, thủ tục và giải quyết kịp thời cho người dân. Chị Trần Thị Thủy, công chức làm công tác chứng thực cho hay: “Người dân làm thủ tục tại huyện sẽ nhanh chóng hơn trước vì không phải đi nhiều cửa. Tuy nhiên, công việc mỗi ngày rất nhiều, khối lượng công việc lớn, cán bộ chúng tôi cũng phải năng động và nỗ lực hơn để người dân hài lòng".

Tại đảo An Bình, để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tại đây, huyện đã bố trí các cán bộ bộ phận một cửa luân phiên để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết cho dân. “Lúc đầu, người dân lo khi phải lên huyện làm thủ tục, nhưng huyện đã cử cán bộ về tiếp nhận, giải quyết tại chỗ nên người dân rất an tâm. Trước đây, một số thủ tục phải lên huyện, đi nhiều cơ quan, giờ được tạo điều kiện giải quyết ngay tại đảo Bé”, anh Bùi Văn Thiện, ở thôn Bắc, xã An Bình chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Khôi, cán bộ bộ phận một cửa UBND huyện phụ trách giải quyết công việc tại đảo Bé cho hay: “Sau khi tiếp nhận một số thủ tục, chúng tôi chuyển ngay về huyện và nhận lại sau khi giải quyết xong trong ngày cho dân. Tổ tiếp nhận trực hai ngày/tuần”.

Cần sớm chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức huyện

Lý Sơn là huyện duy nhất của Quảng Ngãi không có chính quyền cấp xã. Vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện theo chức năng, nhiệm vụ nhanh chóng tiếp nhận công việc của các xã chuyển lên, cũng như bố trí cán bộ hợp lý, bổ sung cho các đơn vị để đủ nhân lực tiếp nhận, giải quyết công việc, tránh phiền hà cho người dân. Hiện Lý Sơn đã bố trí tạm thời 57 công chức cấp xã sau sáp nhập về các bộ phận liên quan của các phòng, ban, đơn vị huyện.

Anh Trần Văn Huân, trước đây là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã An Bình, sau khi giải thể chính quyền cấp xã, anh được huyện phân công tạm thời tiếp cận công việc nội chính tại văn phòng huyện. “Tiếp cận công việc mới tôi phải học hỏi rất nhiều. Ban đầu cũng có nhiều khó khăn, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, tìm hiểu các văn bản... Tuy nhiên, nhờ đồng nghiệp hướng dẫn, hỗ trợ, tôi đã dần tiếp cận quen với công việc. Chúng tôi mong sớm được tuyển vào biên chế công chức huyện để ổn định công việc”, anh Huân bày tỏ.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Quốc Việt cho biết: Thực hiện chính quyền một cấp, công việc tại huyện tăng nhiều, nhưng người dân được giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, vì không qua các khâu trung gian như trước. Qua thực hiện vẫn gặp một số vướng mắc, đó là số cán bộ, công chức cấp xã chuyển về huyện, chưa chính thức được giao biên chế. “Hiện địa phương được tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng Đề án vị trí việc làm để trình Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương xem xét chuyển toàn bộ số cán bộ, công chức cấp xã trên thành công chức cấp huyện và đề nghị thực hiện lộ trình tinh giảm biên chế trong vòng 60 tháng. Đối với những cán bộ không đủ điều kiện, địa phương sẽ thực hiện tinh giản biên chế”, ông Việt nói.

